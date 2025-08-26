‘Boş iftiralarla vakit kaybetmeyeceğiz’



Bazı sosyal medya hesaplarında belediyeyi hedef alan paylaşımlara değinen Tutdere, şu ifadeleri kullandı:

“Biz hiçbir zaman geriye bakmayacağız. Adıyaman Belediyesi olarak hedefimizi koymuşuz, hep ileriye bakacağız. Bu kentin geleceğini güzel kurmak adına çalışacağız. Boş iftiralarla vakit kaybedecek bir dakikamız yok. Biz Adıyaman’a eserler kazandırdıkça en güzel cevabı halkımız verecektir.”



‘Adıyaman’ın içme suyu 30-40 yıllık bir sorun’



Tutdere, kentin içme suyu meselesinin yeni değil, uzun yıllardır çözülemeyen bir problem olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Adıyaman’ın içme suyu konusunda sıkıntıları var. Bu sorun 30-40 yıllık bir sorundur. Göreve geldiğimizden beri kalıcı çözüm için girişimlerde bulunduk. Meclis kararımızı aldık, DSİ ile protokollerimizi imzaladık. Görüş birliği şu yönde: Adıyaman’ın içme suyunu kalıcı olarak çözmek için Atatürk Barajı’ndan ya da yeni yapılacak bir barajdan arıtılarak şehre verilmesi gerekiyor. Bunun dışında kalıcı çözüm görünmüyor.”



‘Suyu getirmek DSİ’nin görevidir’



Yasal çerçeveyi hatırlatan Tutdere, sorumluluğun açık olduğunu vurguladı:

“Şehirlerin içme suyu ihtiyacını karşılamak DSİ’nin görevidir. Yürürlükteki yasalar da bunu emretmektedir. Biz belediye olarak gerekli işbirliğini yapmaya hazırız. İlgili bakanlık ve DSİ’nin Adıyaman’a su sağlaması için her türlü desteği vereceğiz.”



‘Bilgi kirliliğine itibar etmeyin’



Kamuoyunda dolaşan tartışmalara değinen Tutdere, şöyle konuştu:

“Birileri maksatlı olarak bu sorunu sadece bu yıla özgüymüş gibi gösteriyor. Bu doğru değildir. Hemşehrilerim bilgi kirliliklerine itibar etmesin. Adıyaman Belediyesi olarak içme suyunun temel bir insan hakkı olduğunun farkındayız. Bu hakkın sağlanması için ne gerekiyorsa yapacağız.”



Tutdere ayrıca, dönüşümlü su arzının sürdüğünü hatırlattı:



“Şu anda kentimizde dönüşümlü olarak su arzını sağlıyoruz. Deplase işlemleri nedeniyle 36 saatlik kesinti yapmak zorunda kalmıştık. O işlemler tamamlandı. İki haftadır şehrin tamamına dönüşümlü olarak su sağlıyoruz. Hidroforu olmayan yüksek katlı binaların üst katlarına tankerlerle su takviyesi yapıyoruz. Bu konuda muhtarlarımızla güçlü bir dayanışma içerisindeyiz.”



430 kilometrelik şebeke yenilendi



Yapılan yatırımları rakamlarla açıklayan Tutdere, şunları kaydetti:

“Şehrin tamamının içme suyu hattını yeniliyoruz. Son verilere göre yaklaşık 430 kilometrelik şebeke yenilendi. Çalışmalar tamamlandığında evsel bağlantılar da yenilenmiş olacak, kayıp-kaçak önlenecek. Bu hem su tasarrufu sağlayacak hem de vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve erişilebilir suya kavuşmasını mümkün kılacak.”



‘Belediye halkın evidir’



Konuşmasının sonunda belediyecilik anlayışını tanımlayan Tutdere, “Adıyaman Belediyesi halkın evidir, yuvasıdır. Biz Adıyaman halkına hizmet etmek için söz verdik. Bu sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 6 Şubat depremi büyük bir yıkım getirdi, yaşadığımız sorunların temelinde bu afetin etkileri var. Ancak biz adım adım, cadde cadde tüm sorunların üstesinden geleceğiz” dedi.



Başkan Tutdere, Yaşayan Kütüphane açılışında yaptığı konuşmada belediyeye yöneltilen eleştirilere yanıt verirken, Adıyaman’ın içme suyu sorununun kalıcı çözümü için Atatürk Barajı seçeneğini işaret etti.

