İçişleri Bakanlı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, 9 yaşındaki öz kızına ve çocuk parklarındaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden bir şahsa yönelik, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından inceleme başlatıldığı, yapılan incelemede şahsın Y.T.N. olduğu tespit edildiği ve Ankara’da yakalandığı bildirildi.

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda, “Toplumumuzun huzur ve güvenliğini tehdit edenleri adalete teslim etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA