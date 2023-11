Tahmini Okuma Süresi: dakika

Abdurrahman Tutdere ayrıca Çelikhan yolu başta olmak üzere Adıyaman’ın ulaşım konusundaki eksikliklerini ve aksaklıları aktararak Bakan Uraloğlu’ndan çözüm talep etti.

Konuşmasına teşekkürle başlayan CHP’li Tutdere “Sayın Bakan, konuşmama öncelikle bir teşekkürle başlamak istiyorum. Yaz başında Gölbaşı'nı ikiye bölen yolla ilgili çalışmalar durmuştu, konuyu size iletmiştik ve siz de ilgilendiniz, yol yapıldı; ben bütün Adıyaman adına, Gölbaşı halkı adına, oradaki esnaf adına size teşekkür ediyorum” dedi.

“Bakanlığın yazısı Adıyamanlıları 6 Şubat depremi kadar sarstı”

6 Şubat’ta meydana gelen ilk depremden hemen sonra bakanlığa bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazışmada Adıyaman’ın isminin geçmediğini hatırlatan ve bu yüzden yardımların geciktiğini vurgulayan Tutdere, “Biz bu yazıyı Genel Kurulda da dile getirdik. Bu yazı, biz Adıyamanlıları inanın ki 6 Şubat depremi kadar sarstı. Sebebi de şu: Yazıda Kahramanmaraş merkezli bir depremin olduğu belirtilmiş ve bu depremden etkilenen tüm iller tek tek sayılmış ama ne hikmetse Adıyaman gibi bir şehir unutulmuş. "Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elâzığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay." sayılmış peki Adıyaman nerede Sayın Bakan? Bu yazıdan dolayı bizim canımız yandı, başka yerlerde deprem olursa bu tür hatalar yapılmasın. Türkiye'de herkes şunu çok iyi bilir yani Maraş'ın komşu şehri Adıyaman, eğer Maraş'ta deprem olmuşsa en başta etkilenecek şehir Adıyaman olması gerekiyor. Bu yazıda bizim şehrimizin ismi geçmediği için hiçbir haber bülteninde bizim ismimiz geçmedi. Sayın Bakan, siz de gelmiştiniz depremden sonra oradaydınız. Sayın Cumhurbaşkanı da oradaki açıklamasıyla helallik istedi. Üç dört gün arama kurtarma gelmedi. Sebebi de işte bu yazı. Belki basit gibi görünebilir ama biz buna bağladık ve hiçbir haber bülteninde ismimiz geçmedi. Türkiye beşik gibi sallanıyor, bugün Adıyaman'da 5,4 şiddetinde yine bir deprem oldu. Bu konuda özellikle bütün kurumların ve yetkililerin hassas olması gerekiyor. En ufak bir ihmal binlerce insanın ölümüne sebebiyet verebiliyor. Ben bütün Bakanlık çalışanlarını ve ekibinizi bu konuda, bundan sonraki depremler için de hassas davranmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Çelikhanlılar her dönem kakkınızı veriyor siz de artık şu yolu yapın”

Sayın Bakan, bizim bir Çelikhan yolumuz var, siz de hem Genel Müdürken hem de şimdiki Bakanlığınız döneminde de yıllardır takip ettiğimizi biliyorsunuz. Bu Çelikhan yoluna ilişkin geçen gün Adıyaman ziyaretinizde de bir açıklama yaptınız: "2023'ün sonunda ihale yapacağız." dediniz. Ben bu bütçeden bu konuda Adıyaman halkına bir müjde vermenizi bekliyorum çünkü biz, ulaşımın depremde ne kadar stratejik olduğunu bizzat gördük. Yollar olmazsa arama kurtarma olmuyor ve binlerce insan yaşamını kaybedebiliyor, dolayısıyla, Çelikhan yolunu biz artık bekliyoruz. Yani AK PARTİ Hükûmeti olarak, Çelikhanlılar her dönemde valla hakkınızı da veriyorlar, 80'in altına hiç düşmedi Sayın Bakan. Artık şu yolu yapın, ben de rahatlayayım, milletvekilliğim süresince bari bir yol yapmış olalım. Şimdiden müjdeli haberi beklediğimi ifade etmek istiyorum” dedi.

“Kalıcı konutlar bittiğinde yol çilesi başlayacak”

Deprem sonrası sahada birlikte de çalıştıklarını ifade eden ve o süreçteki katkıları için Bakan Uraloğlu’na teşekkür eden Tutdere yapımı devam eden kalıcı konutların yol çalışmalarının bir an evvel başlatılması gerektiğini söyleyerek, “İndere bölgesinde yapılaşma var, orada binalar yükseliyor ama aldığımız bilgi o bölgedeki ulaşım bağlantı yollarının ve iç yollarının ihalelerinin yapılmadığı yönünde. Bu konuda yarın evler biterse, yollar bitmezse yeni bir çile başlayacak. Dolayısıyla, bu konuda da bir duyarlılık göstermenizi, o çok sayıda evin yapılacağı alana yolların yapılması konusunda da çalışma başlatmanızı ve bu bütçeden o yollar için de ödenek ayırmanızı bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Biz deprem şehriyiz, bize pozitif ayrımcılık tanınmasını ve yol sorunumuzun çözülmesini bekliyoruz”

Adıyaman’ın ulaşım konusundaki talihsizliğini vurgulayan Tutdere, “Biz de ulaştırma konusunda, yollar konusunda gerçekten hakkımızın tam teslim edilmediğini düşünüyoruz. Sebebi de şu: Bizim Gerger-Narince yolumuz, Kahta-Narince yolumuz tamamlanamadı. Besni viyadüğümüz tamamlanamadı. Besni-Araban-Gaziantep yolunun bir kısmı tamamlanamadı. Düzce-Kömürpınar-İnlice beldelerini birbirine bağlayan yol tamamlanamadı. Yeniköy-Yaylımlı ve Tut yolu yapılamadı. Gölbaşı-Harmanlı yolu tamamlanamadı. Besni Beşyol güzergâhının yapılmasına ilişkin yollar tamamlanamadı. Bu konuda, bir kısmında çalışma var, Gerger yoluna ilişkin, Sincik yolunda da var ama ödeneklerin artırılması gerekiyor. Biz deprem şehriyiz, bu konuda bize biraz pozitif ayrımcılık tanınmasını ve yol sorunumuzun çözülmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“İletişim sorunu yüzünden arama kurtarma çalışmaları sekteye ğğradı”

Deprem sonrası iletişimde yaşanan aksaklıklara dikkat çeken Tutdere, “Sayın Bakan, depremde biz şunu gördük, hepimiz yaşadık, siz de yaşadınız. İletişimin, haberleşmenin ne kadar önemli olduğunu hepimiz canlı yaşadık. Deprem ve sonrasında üç dört gün iletişim sorunu yaşadık Sayın Bakan. Telefonlar çekmedi, bazı bölgelerde kısmen, bazı bölgelerde hiç çekmedi, bazı bölgelerde de az çekti ve arama kurtarma çalışmaları bundan dolayı sekteye uğradı. Siz, İstanbul depremi başta olmak üzere Türkiye'nin olası depremleri konusunda iletişim sorunu yaşamaması için ne tür tedbir alacaksınız? Gerçekten bu konuda bir çalışma yapmanız lazım. Bu kaynakları doğru kullanarak iletişim sorunu için internet ve telefon iletişimini sağlayacak bir şekilde yeni bir yapılanmaya gitmek gerekiyor. Eğer iletişim düzgün olsaydı inanın ki deprem bölgesinde belki çok sayıda insan kurtarılacaktı. Enkaz altında telefonlar çekmedi, sesimizi duyuramadık, enkaz altındakilere ulaşamadık ve arama kurtarma sevk ve idaresinde zor zorluk yaşadık” dedi.



Kaynak : PHA