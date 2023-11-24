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Başkan Doğan mesajında, “24 Kasım Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik unvanının verildiği gündür. Dünyadaki en onurlu mesleklerin başında olan öğretmenlik; emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen saygın bir meslektir. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk; “Öğretmenler; yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır." sözüyle toplumun rehberi, geleceğin mimarı olan öğretmenlerimizin üstlendiği görev ve sorumlulukların önemine işaret ederek, öğretmenlerimize duyduğu güveni ifade etmiştir. Geleceğimizin mimarları olan öğretmenlerimizin almış olduğu bu kutsal görevi layıkıyla yerine getireceklerine, genç nesillerin vatan sevgisi ve fikir hürriyetinin birer timsali olarak yetişmeleri için canla başla çalışacaklarına, ülkemizi hedeflerine ve çağdaş uygarlık seviyesine ulaştıracak yolda kararlılıkla yürüyeceklerine yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, aramızdan ayrılan ve görevi başındayken şehit olan, Adıyaman’ı da etkileyen depremde hayatını kaybeden öğretmenlerimizi rahmet ve şükranla yâd ediyorum. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.” dedi.

Kaynak : PHA