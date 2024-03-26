AFAD’ın hak sahipleri için verdiği 1 gün süre uzatımı, Adıyaman’da izdihama neden oldu. CHP Adıyaman Milletvekili ve Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Tutdere, Valiliğe kabul istasyonlarının sayısının artırılması, Bakanlığa da süre uzatımı için çağrıda bulundu.

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) tarafından, 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde, hak sahipliği başvurusunu kaçıran afetzedeler için, 26 Mart 2024-saat 23.59’a sürmek kaydıyla 1 günlük süre uzatımına gidildi.

Kabul istasyonu sayısı yetersiz

Süre uzatımından dolayı Adıyaman AFAD önünde hak sahipleri sabahın erken saatlerinden itibaren kuyruk oluşturdu. 11 adet olan kabul istasyonlarının sayısının yetersiz olması ise izdihama neden oldu.

"Koordinasyon eksikliği var"

AFAD’a gelerek vatandaşın durumuyla ilgili Valilik ile Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığına çağrıda bulunan Tutdere de, “Burada ciddi anlamda bir koordinasyon eksikliği var. Vatandaşlar mağdur durumda ve bu mağduriyetin bir an önce giderilmesi gerekiyor. Burada Adıyaman Valiliğine çağrı yapıyorum; müracaat ve istasyon noktalarının artırılarak bu yığılmanın önüne geçilmesi gerekiyor. Çok sayıda mağdur vatandaşımızın başvurularını bu şekilde kısa bir süreye sığdırmak doğru değildir. O nedenle vatandaşın bu çilesine son verin diyoruz. AFAD’ın önünde bugün de bir kez daha vurguluyoruz. Bugüne kadar bu konularda yapılan çalışmaların yetersiz olduğunu vurguladık, bugün de AFAD önünde vurguluyoruz. Adıyaman’a sahip çıkın, Adıyamanlı hemşehrilerimizi mağdur etmeyin, müracaat alacaksanız önceden gerekli duyuruları yapın ve kabul istasyonlarının sayısını artırın ve bu vatandaşlarımız mağdur olmasın.” diye konuştu.

"Bakanlık süreyi uzatmalı"

Öte yandan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına da süre uzatımı çağrısında bulunan Tutdere,"Biz, vatandaşların tüm müracaatları alınıncaya kadar bu işin takipçisi olacağız. Bakanlığa da çağrı yapıyoruz; gerekirse süre uzatımı talep ediyoruz. Süreyi 1 gün daha uzatarak bu taleplerin tamamını alın. Vatandaş gerçekten mağdur; aradan 1 yıldan fazla süre geçmiş olmasına rağmen hak sahibi sorunu hâlâ çözülmüş değil. Bu konuda özel bir çalışma yapılması gerekiyor. Kurumları daha duyarlı olmaya davet ediyoruz; Adıyamanlı depremzedelerin, mağdurların sesini duyun diyoruz." ifadelerini kullandı.



Kaynak : PHA