Tahmini Okuma Süresi: dakika

Mardin'de yaşayan ve 2 metre 51 santimetre boyuyla "dünyanın en uzun boylu adamı" unvanına sahip Sultan Kösen, Derik ilçesinde yaşadığı köyden Mardin’e taşındı.

Bir süre önce Suriyeli bir kadın ile evlenen Sultan Kösen, eşi “aileme ziyaret edeceğim” diyerek gittiği Suriye’den bir daha dönmedi.

Gazetecilerle karşılaşan Sultan Kösen, “ Ben evlenmek istiyorum. Beni anlayacak, destek olacak biri ile evlenmek istiyorum. Ekonomik bir sorunum yok .Bekarlık canıma tak dedi. Bana bakacak temiz süt emmiş bir kadınla hayatımı birleştirmek istiyorum. Benimle evlenecek kadını gittiğim her yere götüreceğim ve kraliçeler gibi yaşatacağım.” dedi.

60 numara ayakkabısı ve 2.51 metre boyu ile dünyanın en uzun boylu adamı unvanını koruduğunu söyleyen Kösen “Avrupa ve dünya ülkeleri reklam ve etkinlik için beni davet ediyorlar. Benimle evlenecek kadın dünyayı gezecek. Hayatta yol arkadaşım olacak ve pişman olmayacak” şeklinde sözlerini sürdürdü.