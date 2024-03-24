Helikopterle Adıyaman Havaalanı’na getirilen Şehit Akıncı’nın cenazesini, ailesi ve kalabalık bir vatandaş topluluğu ile birlikte, şehir protokolü karşıladı.

Şehidin cenazesi, Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlık Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Adıyaman Şehitliği’ne defnedilecek.

Ne Olmuştu?

"Suriye'de icra edilen Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında, Ayn Havur üs bölgesinde mevzide gözetleme görevi sırasında arızalanan bir tankın onarımı için başka bir tank ile çekilmesi esnasında Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı iki tank arasında sıkışarak ağır şekilde yaralandı.

23 Mart 2024 tarihinde yaşanan olayın ardından Akıncı, üs bölgesinde yapılan ilk müdahalenin sonrası Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Adıyaman'ın Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan şehit Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı'nın evine Türk Bayrağı asıldı. Haberin duyulması üzerine aile evine komşuları ve akrabaları akın etti. Şehit Akıncı'nın ailesine acı haberi, iftar saatine dakikalar kala ulaştı."

Kaynak : PHA