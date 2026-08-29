Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni akademik yıl öncesinde Adıyaman Üniversitesi ile öğrenci yurtlarının yoğun olarak bulunduğu Altınşehir Mahallesi ve çevresinde asfalt serim ve freze çalışmalarını hızlandırdı.

Altyapı çalışmaları tamamlanan güzergâhlarda üstyapı düzenlemelerine başlayan ekipler, bölgedeki yolları öğrencilerin dönüşünden önce daha güvenli ve konforlu hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

BAŞKAN TUTDERE ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Altınşehir bölgesinde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kala çalışmalara hız verdiklerini belirten Tutdere, kente gelecek öğrenciler ile misafirlerin daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânına kavuşması için belediye ekiplerinin yoğun mesai yürüttüğünü söyledi.

Altyapısı yenilenen güzergâhlarda asfalt serimine geçildiğini ifade eden Tutdere, kent genelindeki yol standartlarını yükseltmeye yönelik çalışmaların belirlenen program doğrultusunda devam ettiğini kaydetti.

'ÖĞRENCİLERİMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE KARŞILAMAK İÇİN SAHADAYIZ'

Başkan Tutdere, Altınşehir'deki incelemeleri sırasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Sevgili Adıyamanlılar, şu anda Altınşehir bölgesindeyiz. Özellikle üniversitemizin bulunduğu bölgede asfalt ekiplerimiz yoğun bir çalışma yürütüyor. Üniversitelerimizin açılmasına sayılı günler kala şehrimize gelecek öğrencilerimizi ve misafirlerimizi en iyi şekilde karşılamak için Adıyaman Belediyesi olarak sahadayız. Altyapısını yenilediğimiz bölgelerde asfalt serim çalışmalarımızı sürdürüyoruz.'

SIRADA ADLİYE, HASTANE ÇEVRESİ VE ZEY CADDESİ VAR

Kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam ettiklerini belirten Tutdere, önümüzdeki günlerde farklı noktalarda da asfalt çalışmalarına başlanacağını açıkladı.

Tutdere, çalışmaların yapılacağı bölgeler hakkında şu bilgileri verdi:

'Şehrimizin dört bir yanında yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Yollarımızın standartlarını her geçen gün yükselterek Adıyaman'ı ulaşım açısından daha güvenli ve konforlu bir şehir haline getiriyoruz. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde adliyenin doğusu, hastane çevresi ve Zey Caddesi'nde altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların asfalt serimini de tamamlayacağız.'

'24 SAAT ESASINA GÖRE ÇALIŞIYORUZ'

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin 24 saat esasına göre görev yaptığını vurgulayan Başkan Tutdere, açıklamasını şöyle tamamladı:

'24 saat esasına göre çalışıyoruz. Tüm ekiplerimiz ilk günkü heyecan ve kararlılıkla görevlerinin başında. Hemşehrilerimize söz vermiştik; Adıyaman Belediyesi her zaman halkının yanında olacak. Bugün de yarın da vatandaşlarımızla birlikte olmaya, kentimizin ihtiyaçlarını bir bir çözüme kavuşturmaya devam edeceğiz. Adıyaman'ımızı daha güvenli, daha konforlu ve daha yaşanabilir bir geleceğe hep birlikte taşıyacağız.'

Kaynak : PERRE