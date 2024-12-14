Besni Kaymakamlığı tarafından kurumlar arası gerçekleştirilen Voleybol Turnuvası Final maçında Selçuk Spor'u 3-1 mağlup eden Besni Devlet Hastanesi şampiyon oldu.

13 takım 140 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Voleybol Turnuvasında heyecanlı dakikalar yaşanırken, Besni Kaymakamı Çağlar Partal, şampiyonluğu elde eden Besni Devlet Hastanesi sporcularını kutlarken, dereceye giren takımları ise tebrik etti.

Besni Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Ali Helli ise şampiyonluk elde eden sağlık çalışanlarını kutlayarak, birlikte fotoğraf çektiler.

Sağlık çalışanların bu tür organizasyonlara eşlik etmesinin önemine dikkat çeken Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Mehmet Şirik ise sağlık çalışanların toplumda spor yapmalarının örnek gösterilecek bir tablo olduğunu söyleyerek, şampiyon olan sporcuları tebrik etti.



Kaynak : PHA