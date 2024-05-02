Bakan Maruf ve beraberindeki heyet, KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, KGK Danışma Kurulu Başkan Vekili Dr. İmbat Muğlu ve KGK Mali Başkan Yardımcısı Yakup Aslan tarafından karşılandı. Ziyarette başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Irak ziyareti ile iki ülke arasında imzalanan yeni anlaşmaların her iki ülkeye katkısı ve kalkınma yolu projesi başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

İki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi için medyaya düşen sorumluluğun da ele alındığı görüşmelerde, Kamu Diplomasisi alanında KGK'nin rolü kapsamında Erbil merkezli bir çalıştayın kısa zamanda gerçekleştirilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

Küresel Gazeteciler Konseyi’nin öncü çalışmalarının ikili ve bölgesel işbirlikleri için rota çizdiğine dikkat çeken Türkmen Bakan, KGK’nin Erbil’de gerçekleştireceği bütün etkinliklerin hem Irak Türkmenleri hem de iki ülke ilişkileri açısından yol gösterici öneme sahip olduğunu vurguladı.

KGK’nın misyonu gereği Türkiye’nin Kamu Diplomasisi faaliyetlerine destek alanında üzerine düşen bütün görevlere hazır olduğunu belirten KGK Genel Başkanı Dim, Ankara-Erbil-Bağdat hattında ilişkilerin daha ileriye taşınması için tarihi fırsatların olduğunun altını çizdi. Dim, Kalkınma Yolu Projesi’nin her iki ülke kamuoyuna ve dünyaya katkılarının etkin bir şekilde aktarılması için medyaya büyük sorumluluk düştüğünü söyledi.

Küresel Gazeteciler Konseyi anı defterini de imzalayan Türkmen Bakan, kaleme aldığı notta “KGK’nın başarı ile yürüttüğü tarihi misyon Türkiye’nin uluslararası alanda etkinliğine büyük katkı sunmaktadır” ifadelerine yer verdi.