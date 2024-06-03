Ampute Milli Futbol Takımı Fransa’nın Haute-Savoie bölgesinde, Evian-les-Bains kentinde düzenlenen şampiyona’da sahaya çıktı. Camille Fournier Stadında oynanan karşılaşmanın ilk yarısını israil’e karşı 2-0 önde kapatan ay-yıldızlılar, sahadan 6-0 net skorla galip gelen taraf olarak ayrıldılar. Avrupa Şampiyonası'nda İsrail'i 6-0 mağlup eden Ampute Milli Futbol Takımı, galibiyeti Filistin halkına armağan etti. Mili takım, maç sonunda topluca secde ederek İsrail’i protesto etti.

Kaynak : PHA