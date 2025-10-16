TÜİK verilerine göre, Eylül 2025'te Türkiye genelinde 150 bin 657 konut satıldı. Bu rakam, bir önceki yılın aynı ayına göre %6,9 artış anlamına geliyor. Satışların en yoğun olduğu iller İstanbul (24 bin 119), Ankara (13 bin 417) ve İzmir (8 bin 544) olurken, en az satış Ardahan (70), Bayburt (117) ve Tunceli (142) illerinde gerçekleşti.

Ocak-Eylül Döneminde Konut Satışları 1 Milyonu Aştı

Ocak-Eylül 2025 döneminde Türkiye genelinde 1 milyon 128 bin 727 konut satıldı. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre %19,2 artış anlamına geliyor. Bu dönemde ilk el satışlar 342 bin 641, ikinci el satışlar 786 bin 86 olarak kaydedildi.

İpotekli Konut Satışlarında Yüzde 34,4 Artış

Eylül ayında ipotekli konut satışları %34,4 artarak 21 bin 266 oldu ve toplam satışların %14,1'ini oluşturdu. Ocak-Eylül döneminde ipotekli satışlar %76 artış göstererek 162 bin 493 olarak gerçekleşti.

İlk ve İkinci El Konut Satışları Arttı

Eylül ayında ilk el konut satışları 47 bin 117, ikinci el satışlar ise 103 bin 540 olarak kaydedildi. Toplam satışlar içinde ilk el satışın payı %31,3, ikinci el satışın payı ise %68,7 oldu. Ocak-Eylül döneminde ise ilk el satışlar %13,9, ikinci el satışlar %21,6 arttı.

Yabancılara Konut Satışı Düştü

Eylül ayında yabancılara yapılan konut satışları %7,7 azalarak 1.867 olarak gerçekleşti. Yabancılara en çok satış yapılan iller İstanbul (744), Antalya (557) ve Mersin (124) oldu. Ocak-Eylül döneminde yabancılara yapılan satışlar %12,6 düşerek 14 bin 944 olarak kaydedildi. Ülke uyruklarına göre en fazla satış Rusya Federasyonu (267), İran (202) ve Irak (146) vatandaşlarına yapıldı.

