İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 5. Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu kapsamında 'Türkiye-Afrika Kadın Liderlik ve Girişimcilik Diyaloğu' paneline katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin Afrika kıtasının yanında yer aldığını ve kalkınma tecrübeleriyle adil bir dünya düzeni için güçlü bir ortaklık kurduklarını vurguladı.

'Kadınlar İhracatta Önemli Rol Oynuyor'

Bakan Bolat, Türkiye'de kadın çalışanların ihracata katkısının 2013'e göre yaklaşık iki kat artarak 60,1 milyar dolara ulaştığını belirterek, 'Toplam ihracattaki payları yüzde 23,6. Kadınların ihracata yaptığı katkının artış hızı, toplam ihracat artış hızından daha yüksek' dedi.

Afrika'ya yöneldiklerinde ise kadınların serbest çalışan nüfusun çoğunluğunu oluşturduğunu belirten Bakan Bolat, 'Kadınlar kıtanın gayri safi yurtiçi hasılasına da önemli ölçüde katkı sağlıyor. Türkiye-Afrika ortaklığının güçlenmesinde kadınlarımızın ekonomideki rolünü unutmamak gerekiyor' dedi.

Türkiye-Afrika Ortaklığında Kadınların Rolü

Bakan Bolat, kadınların finansmana erişiminin artırılması ve liderlik rollerine dahil edilmesinin ekonomik bağları derinleştireceğini vurguladı. 'Kadınlarımızın artan katılımı ve desteğiyle 2024 yılında 37 milyar dolara ulaşan Afrika ile ticaret hacmimizi daha yüksek düzeylere taşıyabiliriz' diye konuştu.

'Gençler ve Kadınlar Öncelik Olacak'

Bakan Bolat, gençlerin ve kadınların en önemli öncelikleri olduğunu belirterek, 'Türkiye-Afrika Kadın Girişimcilik Ağı'nı daha da güçlendirerek kadınların ekonomik hayata eşit ve etkin katılımını destekleyeceğiz. Kıtadaki gençler için mesleki eğitim, staj ve burs imkanlarını da genişleteceğiz' dedi.

Bakan Bolat ayrıca, 2016 yılında Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan 'Afrika El Sanatları ve Kültür Evi Projesi'nin, Türkiye'nin Afrika'daki sosyal kalkınma çabalarına somut bir katkı olduğunu ifade etti.

Kaynak : PERRE