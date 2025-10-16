TGC Yönetim Kurulu'ndan İHA muhabirlerinin gözaltına alınmasına tepki

'Valiye şemsiye var, gazilere yok' haberinin ardından gözaltı

Iğdır'da 19 Eylül Gaziler Günü töreninde çekilen görüntüler üzerine 'Valiye şemsiye var, gazilere yok' başlıklı haber yapan İHA Muhabiri Sebahattin Yum, haberin yayımlanmasının ardından gözaltına alındı. Yum'un emniyet çıkışını görüntüleyen İHA Iğdır Muhabiri ve Iğdır Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ercan Tunç da gözaltına alındı.

Olayın ardından Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, yaptığı açıklamada bu uygulamanın 'basın özgürlüğüne müdahale' olduğunu vurguladı.

TGC: 'Bu, kamu gücünün haksız kullanımıdır'

TGC açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

'Kamuoyunu ilgilendiren tüm olaylar hakkında halkı objektif ve gerçekleri yansıtacak biçimde aydınlatmak basının varlık nedenidir. Kamu yararını zedeleyen, halkı olumsuz etkileyen sorunlarla ilgili olarak iktidarı ve yöneticileri eleştirmek, uyarmak bu varlık nedeninin olmazsa olmazıdır. Ancak bu gerçeği görmek istemeyen güç odakları, haksız gözaltı uygulamalarıyla gazeteciler üzerinde baskı oluşturmaya çalışıyor. Iğdır'da yaşanan olay bunun son örneği oldu.'

TGC, gözaltı uygulamasını 'gazetecilere karşı kamu gücünün haksız ve hukuksuz kullanımı' olarak nitelendirdi.

'Gazetecilik suç değildir' vurgusu

Açıklamada basın özgürlüğünün anayasal bir hak olduğuna dikkat çekilerek şunlar kaydedildi:

'Haber gerçekse, haber güncelse, yayınlanmasında kamu yararı varsa, içerik doğru ifade ediliyorsa gazeteciler için bu haber yapılır, yayınlanır, sunulur ve yorumlanır. Anayasa'nın 28'inci ve 5187 sayılı Basın Yasası'nın 3'üncü maddesi de basının bu görevini düzenler. Valiliğin şikayetiyle gözaltına alındığı belirtilen Sebahattin Yum ve Ercan Tunç'un bir an önce serbest bırakılmalarını, mesleklerini yapmalarının engellenmemesini istiyoruz. Gazetecilik suç değildir. Kamuoyunun haber alma kanallarını tıkama gayretlerine karşı çıkmaya devam edeceğiz.'

Kaynak : PERRE