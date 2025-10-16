Devlet Denetleme Kurulu (DDK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sahte elektronik imza olayını araştırmaya başladı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Yükseköğretim Kurumu (YÖK) yetkililerinin imzalarının kopyalanarak sahte diploma ve ehliyet düzenleyen çeteye yönelik soruşturma giderek genişliyor.

Bazı akademisyenlerin ve kamu görevlilerinin de sahte belgeler aldığı iddia edilirken, DDK, elektronik imza süreci ve ilgili kamu kurumlarının bilgi sistemlerinin güvenliği ile yapılan işlemleri incelemeye aldı.

Daha Önce Nel Olmuştu?

Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan skandal, kamuoyunda büyük yankı uyandırmış, sahte e‑imzalar kullanılarak diploma ve ehliyet düzenleyen çeteye yönelik açılan soruşturma kapsamında 220 kişi hakkında işlem yapılırken, 199 şüpheliye kamu davası açılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, usulsüz yollarla temin edilen elektronik imzalar kullanılarak sahte mezuniyet belgesi, sürücü belgesi ve sertifika düzenlendiğini tespit ettiği bir suç örgütüne yönelik ocak ayında soruşturma başlatmıştı.

