Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin seçim vaatleri arasında yer alan Modern Kesimhane ve Hayvan Pazarı Kompleksi'nde ilk kesim gerçekleştirildi. Başkan Tutdere, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve yüklenici firma yetkilileri ile birlikte tesisin modern kesim alanlarını inceleyerek çalışmaları denetledi.

'1954'ten Bu Yana İlk Modern Kesimhane'

Başkan Tutdere, Adıyaman tarihinde bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, '1954 yılında il olan Adıyaman'ımızda, ilk kez bu ölçekte modern bir kesimhaneyi hizmete kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Artık sofralarımıza ulaşan etler, hijyenik koşullarda, çağın gereklerine uygun tekniklerle kesilerek halkımıza sunulacak. Bu tesis, hem vatandaşlarımızın sağlığı hem de üreticilerimizin emeğinin karşılığını alması açısından büyük bir kazanımdır. Bu projede emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde küçükbaş ve büyükbaş hayvan pazarlarımızla birlikte bu entegre tesisi tam kapasiteyle halkımızın hizmetine açacağız. Şimdiden Adıyaman'ımıza hayırlı uğurlu olsun' dedi.

Kahta Yolu üzerinde 2 bin 244 metrekare alan üzerine kurulan tesis, büyükbaş ve küçükbaş hayvan pazarını, modern kesimhaneyi ve hayvan barınma alanlarını tek çatı altında topluyor.

Tesisin özellikleri ise şu şekilde:

-Günlük kapasite: 230 küçükbaş ve 70 büyükbaş hayvan,

-Soğuk hava depoları, idari birimler ve yardımcı üniteler,

-Hijyen standartlarına uygun kesim alanları ve modern sistemler.

Tesis, bölgedeki hayvancılığı destekleyecek, üreticilere güvenli bir satış ve kesim ortamı sağlayacak.

Kaynak : PERRE