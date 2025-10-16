Dervişoğlu'nun sözleri sonrası Meclis'te polemik

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında DEM Parti'ye yönelik sert eleştirilerde bulundu. Dervişoğlu konuşmasında,

'Siz bu milletin başına bela olan terör örgütünün siyasi uzantısısınız. En az onlar kadar da alçaksınız. Böylesine arsız, böylesine yüzsüzsünüz.'

ifadelerini kullandı.

Bu açıklamaların ardından DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Genel Kurul'da söz alarak Dervişoğlu'na yanıt verdi.

'Asıl alçaklık Kürt'ü yok saymaktır'

Sakık konuşmasında son günlerde Meclis'te sert ifadelerin havada uçuştuğunu belirterek şunları söyledi:

'Son günlerde Meclis'te son süreçle ilgili 'hain, alçak' kelimeleri havada uçuşuyor. Asıl alçaklık nedir biliyor musunuz? Asıl alçaklık ülkeyi birlikte kurduktan sonra dönüp Kürt'ü yok sayanlar alçaktır. Bir halkın dilini yasaklayanlar alçaktır, bir halkın haklarını gasp edenler alçaktır.'

Sakık, konuşmasının devamında faili meçhul cinayetler, köy yakmaları ve Kürtlerin yaşadığı hak ihlalleri iddialarına değinerek,

'Kim alçaktır biliyor musunuz? On binlerce Kürt'ü faili meçhul cinayetlerle katledip ses çıkarmayanlar alçaktır. 3500 Kürt'ün köyünü yakanlar alçaktır. Ölümler sürsün isteyenler alçaktır. Savaş devam etsin diyenler alçaktır. Kürt'ün bir çakıl taşı olmasın isteyenler alçaktır. Kim ki bize alçak diyorsa alçağın en büyüğü de odur.'

ifadelerini kullandı.

Atatürk'e ima tartışması ve tepkiler

Sakık'ın 'ülkeyi birlikte kurduktan sonra Kürt'ü yok sayanlar' sözleri, kamuoyunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ima olarak yorumlandı. Bu ifade, özellikle sosyal medyada binlerce kullanıcı tarafından tepkiyle karşılandı.

Bazı kullanıcılar Sakık'ı Cumhuriyet'in kurucu kadrolarına hakaret etmekle suçlarken, bazı kullanıcılar da sözlerin 'tarihsel eleştiri' niteliğinde olduğunu savundu.

Sosyal medyada yoğun tartışma

DEM Parti milletvekilinin konuşması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. '#SırrıSakık' etiketi Türkiye gündeminde üst sıralara çıktı. Binlerce yorum yapılırken, çok sayıda siyasetçi, gazeteci ve yurttaş konuyla ilgili paylaşımlarda bulundu.

Gelişmeler yakından izleniyor

Sakık'ın açıklamalarına yönelik siyasi partilerden yeni değerlendirmeler beklenirken, Meclis'teki tartışmanın önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

Kaynak : PERRE