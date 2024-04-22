Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gürcistan’ın Tskaltubo kentinde düzenlenen ve 54 ülkeden 212 öğrencinin yarıştığı 13. Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı’nda 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak Türkiye’ye büyük gurur yaşatan öğrencileri tebrik etti.ANKARA (İGFA) - Gürcistan’ın Tskaltubo şehrinde 11-17 Nisan 2024 tarihlerinde düzenlenen ve 54 ülkeden 212 öğrencinin yarıştığı 13. Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı’nda ülkemizi temsil eden öğrencilerimiz, 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Avrupa’da başarıları ile göz dolduran öğrencilerimiz sayesinde Türkiye toplamda 114 puan kazanarak 37 Avrupa ülkesi arasında üçüncü oldu.

“Kızlarımızla gurur duyuyoruz" diyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK BİDEB bünyesinde yürütülen 2202 Bilim Olimpiyatları Programı kapsamında Türkiye'yi Avrupa’da temsil etmek üzere yetiştirilen genç bilim insanı kızları tebrik etti. Bu başarıları ile göz dolduran öğrenciler sayesinde Türkiye'nin toplamda 114 puan kazanarak 37 Avrupa ülkesi arasında üçüncü olduğunu söyledi.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında ise, "Kızlarımızla gurur duyuyoruz. Gürcistan’ın Tskaltubo şehrinde 11-17 Nisan 2024 tarihlerinde düzenlenen ve 54 ülkeden 212 öğrencinin yarıştığı 13. Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı’nda ülkemizi temsil eden İrem Gülce Yazgan ve Sena Başaran Altın Madalya, Bengisu Demirbaş Gümüş Madalya, Ilgın Şekerli Bronz Madalya kazanarak bizlere büyük bir gurur yaşattılar. TÜBİTAK BİDEB bünyesinde yürütülen 2202 Bilim Olimpiyatları Programı kapsamında ülkemizi Avrupa’da temsil etmek üzere yetiştirilen genç bilim insanı kızlarımızı tebrik ediyorum. Bu başarıları ile göz dolduran öğrencilerimiz sayesinde ülkemiz toplamda 114 puan kazanarak 37 Avrupa ülkesi arasında üçüncü oldu" diye konuştu.