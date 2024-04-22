Yıllardır dinlenme ve satış rekorları kıran pop müziğin kraliçesi Demet Akalın yeni albümü D POP ‘un ilk şarkısı “Karıştırıcam Uykularını” ile müzik severlerle buluşturdu.İSTANBUL (İGFA) - Demet Akalın sözü ve müziği Sinan Akcil imzalı şarkısı “Karıştırıcam Uykularını” ile çıktığı an itibariyle X Platformunda gündemin başına otururken müzik listelerinde ilk sıraya yerleşti.

Demet Akalın‘a sosyal medyada gelen binlerce yorum arasında çoğunlukta “Yaz gelmiştir. Pop müziği özlemiştik.” ifadesi yer aldı.

Bu arada Dominik’te gerçekleşen ‘Survivor’ yarışmasının gelenekselleşen ‘Birleşme Partisi’nde Demet Akalın şarkısını ilk kez seslendirdi.