Besni ilçesinde dört farklı alanda çıkan yangından sonra hızlı aksiyon gösteren Türk Kızılay Adıyaman İl Merkezi Başkanlığı ekipleri, sahada yerini alarak vatandaşa destek oldu. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Beslenme çözüm ortağı olarak görev alan Türk Kızılay, özellikle yaz mevsimi boyunca meydana gelen yangınlarda ve yerel düzeyde oluşan diğer afet türlerinde sorumluluk alanında bulunan beslenme ve ikram desteği için sahada görev aldı.

Türk Kızılay Adıyaman İl Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Yüce Allah'tan ülkemizi her türlü afetten korumasını niyaz eder, canla başla görevlerini yerine getiren Kızılay personellerimize ve tüm afet müdahale ekiplerine teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak : PHA