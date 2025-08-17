Sabah Uyanınca Gelen Şok: Tapular Pasif, Karşılık Belirsiz



Geçtiğimiz hafta sabah saatlerinde e-Devlet üzerinden tapu kayıtlarını kontrol eden çok sayıda Gölbaşılı, taşınmazlarının “pasif” duruma alındığını gördü. Etkilenen 1.359 taşınmaz arasında konut, iş yeri, arsa ve tarım arazileri bulunuyor. Vatandaşlar, öncesinde hiçbir bilgilendirme yapılmadığını, haklarının nasıl karşılanacağına dair net bilgi verilmediğini söyledi.



Bir vatandaş, yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle aktardı:

“Yılların emeği, dededen kalma mülkümüz var. Sabah e-Devlet’e girdim, tapum pasif durumda. Ne olacağını bilen yok. Kimse bizi aramadı, bilgilendirmedi. Şimdi ne evimiz var elimizde ne de karşılığında net bir hak.”



Kırmızı Alan ve Fay Hattı Düzenlemesi



Belediye Başkanı İskender Yıldırım, halk buluşmasında sürecin teknik arka planını şöyle anlattı:

“Gölbaşı’nın merkezinden geçen 3–4 noktada fay hattı bulunuyor. Fayın kendisi 7 metre, sağında ve solunda 20’şer metre olmak üzere toplam 47 metrelik bant, bilim kurulu kararıyla imara kapatıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız bu kararı imar planına işledi, Cumhurbaşkanlığı onayıyla da kesinleşti. Bu tür kararlar belediyelerin değil, merkezi idarenin yetkisindedir.”



Yıldırım, benzer uygulamaların Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya’da da hayata geçirildiğini ifade ederek, “Belediyeler sadece teknik destek verir, vatandaş lehine kolaylaştırıcı adımlar atar” dedi.



Vatandaşlardan Çarpıcı Tepkiler



Toplantıda söz alan vatandaşlardan biri, “Tapularımız bir günde elimizden alındı. Karşılığında ne olacağı belli değil. Biz suçlu aramıyoruz, muhatap arıyoruz. Malımızı alan yetkililer gelsin ve bize ne vereceklerini söylesin” dedi.



İstanbul’dan emeklilik sonrası Gölbaşı’na taşındığını söyleyen başka bir vatandaş ise, “Kolilerimi açamadan tapumun pasife alındığını öğrendim. Bana verilen yer nedir, nerede, bilmiyorum. Küçük hisselerle ev yapmak mümkün değil. Belirsizlik insanı çıldırtıyor” sözleriyle tepkisini dile getirdi.



Bazı vatandaşlar da kararın adil olmadığını öne sürerek, “Bu iş zenginlere peşkeş çekilecek, biz mağdur olacağız” ifadelerini kullandı.



Avukat Songül Varki Yıldırım: “Depremzede Olduk, Şimdi Devletzede Olduk”



Mağdurlar adına konuşan Av. Songül Varki Yıldırım, ölçülülük ilkesine aykırı bir durum oluştuğunu savundu:

“Benim büromda çatlak bile yoktu, tadilat yapmadım ama tapum elimden alındı. Karşılığında bana 200 kişiyle ortak 17 metrekare yer verildi. 4–5 milyon lira değerindeki mülk ile 17 metrekare ortaklı arsa eşit olabilir mi? Devlet vatandaşına böyle muamele yapmamalı. Biz devletimize ‘baba’ diyoruz; baba çocuğunun malını alıp ‘otur aşağı’ diyemez.”



Songül Varki Yıldırım, mağduriyetin boyutunu rakamlarla da ortaya koyarak, “Bu 1.359 parsel Gölbaşı’nın altıda birine denk geliyor. Yaklaşık 60 hektar alan. Ayrıca bize tahsis edilen yerlerde ikinci kez DOP kesintisi uygulanmış, oran %38,20. Deprem bizi bir kez vurdu, ama şimdi ikinci darbeyi uygulamalarla yiyoruz” ifadelerini kullandı.



Başkan Yıldırım: “Belediyenin Dahli Yok, Ama Üzerimize Düşeni Yapıyoruz”



Başkan Yıldırım, belediyeye yönelik eleştirilere şu yanıtı verdi:

“Sizin hoşunuza gitmeyen benim de hoşuma gitmez. Belediye olarak bu kararda dahlimiz yok. Kararlar bilim kurulu ve bakanlık eliyle alındı. Ancak biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Ticari alanlarda emsali 1,00’dan 1,20–1,30’a çıkardık, bodrum şartını kaldırıp maliyeti düşürdük, avam projeye göre ruhsat verip tadilatla düzelteceğiz. Yasal imkânlarımızı sonuna kadar kullanıyoruz.”



Başkan, “Depremde evi yıkılan konut sahibi oldu, kırmızı alandaki sağlam ev sahipleri ise evsiz kaldı. Bu adil değil. Talebimiz, ekspertiz değeri üzerinden kamulaştırma yapılması ya da denk arsa verilmesidir” dedi.



Toplantıdan Çıkan Ortak Talepler



Halk buluşmasında vatandaşlar şu taleplerde birleşti:



Kamulaştırma veya Denk Tahsis: Piyasa değeri üzerinden kamulaştırma yapılması ya da eski parsel büyüklüğüne denk arsa tahsisi.



Ortak Sayısının Azaltılması: Tahsis edilen alanlarda yüzlerce ortak yerine, daha az ortaklı parseller verilmesi.



Ek Süre Tanınması: Yerinde dönüşüm ve ruhsat başvuruları için sürenin uzatılması.



Şeffaf Bilgilendirme: Kararların hukuki dayanaklarının ve DOP oranlarının açıkça duyurulması.



Başkan Yıldırım’dan Güvence: “Muhataplarımız Bu Sesi Duyacak”



Toplantının sonunda Belediye Başkanı İskender Yıldırım, “Tüm talepleri dosya halinde bakanlığa götüreceğim. Ulusal basın sayesinde Türkiye bu sorunu öğrenecek. Eğer çözüm bulunmazsa vatandaşımızın talep ettiği yönde adım atarız. Devlet haksızlık yapmaz ama burada ağır bir mağduriyet var. Bu mutlaka giderilecektir” dedi.



Yıldırım, önümüzdeki günlerde bakan yardımcılarının ve teknik heyetin ilçeye geleceğini, vatandaşların sorularına doğrudan cevap vereceklerini açıkladı:

“Vatandaş da devlet de biraz fedakârlık yaparsa bu sorun çözülecek. Ben bu konuda umutluyum.”

