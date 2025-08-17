Vali Osman Varol, habersiz bir şekilde gittiği Örenli’de birçok binayı gezerek site yönetiminin faaliyetleri, asansörlerin iç ve dış temizliği ile bakım ve onarımı, binaların ortak alanlarındaki elektrik ve su depoları ile ısıtma sistemlerinin bulunduğu kazan dairesinde genel temizlik ve bakım denetimi yaparak eksiklikleri yerinde tespit etti.

Vali Osman Varol, tespit edilen aksaklık ve eksikliklerin çözüme kavuşturulması için gerekli çalışmaların hızlı bir biçimde yapılacağını açıkladı.

Kaynak : PHA