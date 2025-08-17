“Kendi İmkanlarımızla Kasis Yapmak Yasaktır”



Başkan İskender Yıldırım, trafik hızının düşürülmesi ve çocukların güvenliğinin sağlanmasının herkes için hassas bir konu olduğunu ifade ederek, “Ancak kendi imkanlarımızla kasis yapmak veya yola herhangi bir engel koymak kanunen yasaktır ve ciddi sonuçlara yol açabilir” dedi.



Yıldırım, kasis talebinde izlenecek yasal süreci şu şekilde aktardı:

“Vatandaşlarımız veya muhtarlarımız kasis yapılmasını talep ediyorsa, bu taleplerini ilçe emniyetine dilekçe ile iletmeleri gerekir. İlçe emniyeti teknik inceleme yapar, eğer uygun görürse kasisin yeri, boyutu ve tipi (kauçuk, asfalt, trapez gibi) belirlenir. Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Karayolu Teknik Şartnamesine uygunluğu esas alınır. Yükseklik genellikle 7–10 cm, genişlik 3–4 metre olur. Uyarı levhaları ve yol çizgileri de zorunludur.”



“İzinsiz Kasis Yapmak Karayoluna Müdahale Sayılır”



Başkan Yıldırım, vatandaşların veya muhtarların kendi imkanlarıyla yola müdahale etmesinin “karayoluna müdahale” kapsamında değerlendirildiğini belirtti. Açıklamasında idari ve cezai boyutları da hatırlattı:



2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu m.16 ve m.17’ye göre:

Karayolunda izinsiz yapılan değişiklikler trafik güvenliğini bozmak sayılır, bu fiillere idari para cezası uygulanır. 2025 yılı için ceza tutarının yaklaşık 6.000–10.000 TL arasında olabileceğini aktaran Yıldırım, yapılan kasislerin yetkililer tarafından derhal kaldırılabileceğini ve masrafın yapan kişiden tahsil edileceğini söyledi.



Ceza hukuku açısından:

TCK m.179/2 uyarınca, karayoluna engel koymak veya trafik güvenliğini tehlikeye sokacak davranışlarda bulunmanın 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası gerektirdiğini belirten Yıldırım, “Eğer kasis yüzünden bir kaza meydana gelir ve can kaybı ya da yaralanma olursa, taksirle öldürme veya yaralama suçlarından daha ağır sorumluluk doğar” dedi.



“Belediyemizi Karalamaya Yönelik Haberler Yayınlanıyor”



Başkan Yıldırım, açıklamasında yerel basında çıkan haberlerle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. İhlas Haber Ajansı (İHA) abonelikleriyle ilgili bir bilgi paylaşarak şunları söyledi:

“Göreve geldiğimden bu yana 6 yıl boyunca İhlas Haber Ajansı abonesiydik. Ancak tasarruf tedbirleri ve deprem sonrası belediyemizin yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle aboneliğimizi devam ettirmedik. Ne acıdır ki aboneliğimizi yenilemediğimiz günden bu yana belediyemizi karalamaya yönelik haberler yapılmaya başlandı. 6 yıl boyunca tek bir olumsuz haber çıkmazken, abonelik sona erdikten sonra çıkan olumsuz haberlerin takdirini değerli hemşehrilerimize bırakıyoruz.”



“Ismarlama Haberlere ve Siyasi Karalamalara İtibar Etmeyiniz”



Başkan Yıldırım, açıklamasının sonunda Gölbaşı halkına seslenerek, “Kıymetli Gölbaşılılar; ısmarlama haberlere, şov amaçlı sosyal medya paylaşımlarına ve siyasi karalamalara itibar etmeyiniz. Biz işimize bakıyoruz, siz de gönül rahatlığıyla takipte kalın” ifadelerini kullandı.

