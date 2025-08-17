“Devlet Yaşatır, Vatandaş Sorumluluk Alır”



Hedef Kızılelma Derneği Genel Başkanı İbrahim Halil Gönder, konteyner kentlerin kaldırılmasına yönelik tartışmalara değinerek, devletin yükünün hafifletilmesi ve adaletli bir dağılım için vatandaşların da sorumluluk alması gerektiğini vurguladı. Gönder, “Devlet yaşatır, vatandaş sorumluluk alır. Devlet, ‘milleti yaşat ki devlet yaşasın’ ilkesiyle hareket ediyor. Vatandaşını ayakta tutmak için elinden geleni yapıyor. Ama vatandaş da kendi sorumluluğunu unutmamalı” dedi.



“Suistimal Edenler Var”



Konteyner kentlerde hakkı olmayan kişilerin de kaldığını belirten Gönder, şu ifadeleri kullandı:

“Kimisi evini kiraya verip gelip konteynerde beleşe yatıyor. Çift maaşlı olup yine de konteynere çöken var. Köyde evi olduğu halde merkezde konteyner kapıp, orayı başka işlerde kullanan var. İşin bir de bu yüzü var. Bunlar gerçek mağdur değil, fırsatçılık yapan kişiler.”



“Asıl Mağdur Kiracılar”



Gönder, depremden en çok etkilenen kesimin kiracılar olduğunu belirterek, “Asıl mağdur kim? Kiracılar… Evi barkı hiç olmayan gariban insanlar… Depremde en ağır darbeyi yiyip hâlâ başını sokacak bir yer bulamayanlar… İşte bu insanlara sahip çıkılmalı. Devlet her ay bu konteynerler için büyük masraf yapıyor ama hakkı olmayanlar bu imkanlardan yararlanıyor” dedi.



“Vatandaşlık Görevini Unutmamalıyız”



Gönder, vatandaşların da devlete yük olmaktan ziyade sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini vurguladı:

“Biz de artık her şeyi devletten beklemekten vazgeçmeliyiz. Sırtımızı sadece devlete yaslayıp sorumluluğu unutmamalıyız. Çünkü devlet biziz, millet biziz. Devletin malına kendi malımız gibi sahip çıkmalıyız. Yoksa ‘devletin malı deniz’ deyip fırsatçılık yapanlar bu ülkeye de, depremzede kardeşlerimize de zarar verir.”



“Adıyaman’ın Yarası Adaletle Sarılır”



Açıklamasında, konteynerlerde hakkı olmayanların çıkarılmasının şart olduğunu belirten Gönder, “O yüzden suistimal edenlerin konteynerlerden çıkarılması şarttır. Hakkı olmayan çıkacak, gerçekten mağdur olan kalacak. Adıyaman’ın yarası fırsatçılarla değil, adaletle sarılır. Unutmayalım: Vatandaş görevini yaparsa, devlet de daha güçlü ayakta durur” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA