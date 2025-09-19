Murat KAYIŞ – Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), 19 Eylül 1979’da gerçekleştirilen iş bırakma eyleminin 46. yılında yazılı bir açıklama yayımladı. TMMOB Adıyaman İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Tuncay Kaya imzasıyla yapılan açıklamada, 19 Eylül’ün mühendis, mimar ve şehir plancılarının mesleki-demokratik mücadelesinde tarihi bir dönüm noktası olduğu belirtilerek, “TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günümüz kutlu olsun” denildi.

19 Eylül 1979 Eylemi Hatırlatıldı

Açıklamada, 19 Eylül 1979’da gerçekleştirilen iş bırakma eyleminin, mühendis, mimar ve şehir plancılarının toplumsal gücünü ortaya koyan bir mücadele olarak tarihe geçtiği vurgulandı:

“Bundan tam 46 yıl önce meslektaşlarımızın yaşadığı hak kayıplarını ve ücret adaletsizliklerini protesto etmek için TMMOB’nin çağrısıyla gerçekleştirilen eylemde maden ocaklarından enerji santrallerine, fabrikalardan şantiyelere, kamu kurumlarından limanlara kadar pek çok iş yerinde üretim durdurulmuştur.”

‘Bitmeyen Sorunlarımız’

TMMOB, 46 yıl sonra bugün de sorunların devam ettiğini belirterek ekonomik kriz, düşük ücretler, liyakat sorunları, sahte diploma skandalları ve mesleki denetim yetkisinin kısıtlanması gibi başlıkları öne çıkardı:

“Kamuda çalışanlarımız siyasi baskı, düşük ücret, kadro sorunu, düşük ek göstergeler ve güvencesiz istihdam ile karşı karşıyadır.”

“Özel sektörde çalışan meslektaşlarımız işsizlik, esnek çalışma, reel ücret kaybı ve sağlıksız koşullar nedeniyle tehdit altındadır.”

“SGK ile yapılan asgari ücret protokolünün tek taraflı feshi, meslektaşlarımızın düşük ücretlerle sınırsız biçimde sömürülmesine yol açmıştır.”

“Sahte diploma skandalları ortak geleceğimize büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Bu ağın tüm yönleriyle ortaya çıkarılması, sorumluların ve sahte diploma sahiplerinin isimlerinin kamuoyuyla paylaşılması şarttır.”

‘Sesimizi Hep Beraber Yükseltelim’

TMMOB, mühendis, mimar ve şehir plancılarının sorunlarının çözümü için örgütlü mücadelenin önemine işaret ederek şu mesajı verdi:

“Mühendis, mimar ve şehir plancılarının mesleki hak ve çıkarlarını korumak aslında tüm toplumun geleceğini korumak demektir. Bedeli ne olursa olsun halkımız için mücadele etmekten geri adım atmayacağız. TMMOB’nin bilim ve tekniği esas alan, kamu çıkarını savunan, eşitlik, özgürlük ve demokrasiden yana tavrını korumaya devam edeceğiz.”

Kurultay Çağrısı

Açıklamada ayrıca Ekim ayında gerçekleştirilecek yerel ve merkezi kurultaylara dikkat çekilerek, bu toplantıların meslek alanlarının ve meslektaşların sorunlarına çözüm için önemli bir başlangıç noktası olacağı vurgulandı.

‘Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü’

TMMOB Adıyaman İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Tuncay Kaya, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü, ülkemize, mesleğimize ve meslektaşlarımıza sahip çıkma günüdür. Bu anlayış ve kararlılıkla 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Gününü bir kez daha kutluyoruz. Yaşasın TMMOB örgütlülüğü, yaşasın mücadelemiz!”

Kaynak : PHA