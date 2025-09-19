Murat KAYIŞ – Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Toplantı Salonu’nda öğrenci servis şoförleri ve ilgili kurum temsilcilerine yönelik “Güvenli Servis Taşımacılığı Eğitimi” düzenlendi.

Eğitim Programı

Öğrencilerin güvenli şekilde taşınmasını sağlamak ve trafikte bilinç oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen programda, jandarma trafik birimi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri şoförlerle bir araya geldi. Katılımcılara, trafik güvenliği, öğrenci servis araçlarında dikkat edilmesi gereken kurallar, sürücülerin sorumlulukları ve yol güvenliği konularında bilgi verildi.

Katılım Sağlayan Kurum Temsilcileri

Eğitime çok sayıda servis şoförünün yanı sıra şu isimler katıldı:

Turabi Bayır, Şoförler Odası Başkanı

Ahmet Genç, Öğrenci Servisi ve Personel Taşıyıcıları Derneği Başkanı

Yusuf Daşkol, Öğrenci Servisi Kooperatifi Başkanı

Ömer Nalbant, Başkomiser

Cihat Emir, Jandarma Üsteğmen

Mehmet Fatih Yağız, Trafik Zabıta Amiri

Amaç: Daha Güvenli Ulaşım

Yetkililer, öğrencilerin güvenli ulaşımının öncelikli konu olduğunu vurgularken, servis şoförlerinin trafik kurallarına tam riayet etmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, araç içi düzen, öğrenci güvenliği, acil durumlarda yapılması gerekenler ve iletişim kuralları da eğitimde öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Program sonunda servis şoförlerine, güvenli taşıma hizmeti sunmaları ve öğrencilerin emniyetini her şeyin üzerinde tutmaları çağrısı yapıldı.

