Şeriban ÖZÇAKMAK – Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nden gelen teknik heyet, Kahta ilçesinde Haydaran İçme Suyu Kaynağı, Değirmen Dere Su Kaynağı, İçme Suyu Arıtma Tesisi yerinde inceleme ve Atatürk Barajı’ndan içme suyu temini projeleri ile ilgili yerinde inceleme ve fizibilite çalışmalarında bulundu.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç’ın girişimleriyle yürütülen ziyaret kapsamında, ilçenin mevcut ve gelecekteki içme suyu ihtiyacının karşılanmasına yönelik su yönetimi stratejileri ele alındı.

Ekiplerin raporları doğrultusunda, ilçede içme suyu altyapısının güçlendirilmesi ve vatandaşların kesintisiz, sağlıklı suya erişiminin sağlanması için gerekli adımlar atılacak.

Kahta Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Kâhta Belediyesi olarak, şehrimizin su kaynaklarını daha verimli kullanmak ve sürdürülebilir çözümler üretmek için çalışmalar kararlılıkla devam etmektedir” denildi.

Kaynak : PHA