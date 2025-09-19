Murat KAYIŞ – Hedef Kızılelma Derneği Genel Başkanı İbrahim Halil Gönder, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla paylaştığı mesajda, “Gazilerimiz, Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet uğruna verdiği mücadelelerin yaşayan abideleridir. Onlar, vatanseverliğin, cesaretin ve kahramanlığın en yüce timsalleridir” dedi.

Başkan Gönder, mesajında şu ifadeleri kaydetti:

“Kahraman Gazilerimiz, Gazilerimizin Çok Değerli Aileleri, Aziz Milletimiz; Bugün, kutsal vatan topraklarımızı korumak, asil milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için üstün bir cesaret ve fedakârlıkla mücadele eden kahraman gazilerimizin gurur günüdür. Tarih boyunca şanlı ordumuzun ve aziz milletimizin en büyük güç kaynağı, vatanı uğruna canını hiçe sayan şehitlerimiz ve canlarını ortaya koyarak destanlar yazan gazilerimiz olmuştur.

Gazilerimiz, Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet uğruna verdiği mücadelelerin yaşayan abideleridir. Onlar, vatanseverliğin, cesaretin ve kahramanlığın en yüce timsalleridir. Aziz milletimiz, tarih boyunca olduğu gibi bugün de gazilerine sahip çıkmayı, onlara hürmet ve şükran duymayı en büyük vazifelerinden biri bilmiştir.

19 Eylül Gaziler Günü, aynı zamanda Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e “Gazi”lik unvanı ve “Mareşal” rütbesi verilişinin 103’üncü yıl dönümüdür. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle anarken, bu vesileyle Mete Han’dan Sultan Alparslan’a, Fatih Sultan Mehmet’ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve bugüne kadarki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı, yani bugün sizlerin de tanık olduğu değerleri bizlere bırakan manevi mimarlarımızı saygıyla anıyorum.

Aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, tedavisi devam eden gazilerimize acil şifalar diliyor, gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum.

Hedef Kızılelma Derneği olarak bizler, bu vatanı canı pahasına müdafaa eden kahraman gazilerimizin ve aziz şehitlerimizin emanetine sahip çıkmayı en kutsal görev sayıyoruz. Aziz milletimiz var oldukça, gazilerimizin fedakârlıkları daima hatırlanacak ve asla unutulmayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; 19 Eylül Gaziler Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyor, başta kahraman gazilerimiz olmak üzere, onların kıymetli ailelerine şükranlarımı sunuyor, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum.”

Kaynak : PHA