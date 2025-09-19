İlker ŞAHİN - Gölbaşı İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapmak ile nitelikli dolandırıcılık suçlarından 4 ayrı suç dosyası bulunan şahıs yapılan çalışmalar sonucu yakalandı.

Hakkında 15 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D isimli şahıs, yürütülen planlama, takip ve çalışmalar sonucunda yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak : PHA