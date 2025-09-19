Şeriban ÖZÇAKMAK – Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin derinliğinin 9.4 KM olduğu belirtildi.

Kuzey Anadolu Fay Hattı’na yakın olan Balıkesir son aylarda sarsılmaya devam ediyor. Bugün ise, merkez üssü Sındırgı’da saat 12.26’da, 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kaynak : PHA