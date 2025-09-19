Bunlar da ilginizi çekebilir

Vali Osman Varol yaptığı açıklamada, “Gönlümüzde ve yüreğimizde aziz hatıralarını daima yaşatacağımız kahraman şehitlerimizin ruhu şad, mekânı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Rojin SÜNGÜ – Adıyaman Valiliği bahçesinde 19 Eylül ‘Gaziler Günü’ etkinliğinin sona ermesinin ardından Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol ile İl Protokolü şehit ve gazi kabristanlarını ziyaret etti. Şehitlik ziyaretinin ardından şehitlerin hatıralarının yaşatıldığı Adıyaman Şehitliği müzesini ziyaret edildi.

