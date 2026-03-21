ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı 'önleyici' saldırılar Orta Doğu'yu yeniden kriz ortamına sürükledi. İran, misilleme saldırılarıyla yanıt verirken, bölgede tansiyon giderek yükseldi.

İngiltere hükümeti, Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik saldırıları gerekçe göstererek, ABD'ye İran'ın füze üslerine yönelik hava operasyonları için askeri üslerini kullanma izni verdi. Bu gelişmenin ardından İran, Hint Okyanusu'ndaki ABD-İngiltere ortak üssü Diego Garcia'yı füze saldırısıyla hedef aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, ateşkese kapıları kapatarak 'Hedefe çok yaklaştık' ifadesini kullandı. Pentagon'un, İran'a yönelik olası kara harekat planı üzerinde çalıştığı ve yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokuna el koymayı amaçlayan operasyon seçeneklerini değerlendirdiği öne sürüldü.

Tahran'da Patlamalar

İran'ın başkenti Tahran'da gece boyunca ve sabah saatlerinde patlamalar meydana geldi. AA muhabirleri, kentte art arda iki patlama olduğunu ve ardından yoğun duman yükseldiğini bildirdi. Patlamalar Sırasında İran Hava Savunma Sistemleri Aktif Şekilde Çalıştı.

İran'dan Geniş Çaplı Saldırı

İran Devrim Muhafızları, 'Gerçek Vaat 4 Operasyonu' kapsamında 70'inci saldırı dalgasını gerçekleştirdi. Operasyonla Orta Doğu'daki ABD ve İsrail kontrolündeki 55'ten fazla nokta hedef alındı. Bu noktalar arasında Suudi Arabistan'daki Al-Kharj, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Al-Dhafra Hava Üssü, Kuveyt'teki Ali Al-Salem Hava Üssü, Erbil'deki ABD üsleri ve Bahreyn'deki Beşinci Filo üsleri bulunuyor. Qiam ve Emad füze sistemleri ile insansız hava araçları operasyonlarda kullanıldı.

Tel Aviv'de Sirenler Çaldı

İran'ın İsrail'e yönelik yeni misilleme saldırıları sonrası Tel Aviv ve çevresinde sirenler çalmaya başladı. Bölgedeki güvenlik önlemleri artırılırken, taraflar arasındaki gerilim devam ediyor.

Bu gelişmeler, Orta Doğu'da çatışmaların kısa vadede sona ermeyeceğine dair endişeleri artırıyor.

Kaynak : PERRE