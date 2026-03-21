Küresel ölçekte yükselen petrol fiyatları, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Hükümetin bir dönem uyguladığı eşel mobil sistemi zamların etkisini sınırlasa da son gelişmelerle birlikte fiyat artışları yeniden hız kazandı.

Orta Doğu'da artan gerilim, enerji altyapılarına yönelik saldırılar ve Hürmüz Boğazı'ndaki tedarik riskleri petrol fiyatlarını yukarı yönlü etkiledi. Brent petrolün varil fiyatı 112 doların üzerine çıkarak 2022 ortalarından bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı.

Bu gelişmelerin ardından akaryakıt fiyatlarına da zam yansıdı. 21 Mart itibarıyla motorinin litresine 5,18 TL zam yapıldı.

Adıyaman'da zamlı fiyatlar pompaya yansırken güncel fiyatlar şu şekilde:

Benzin: 64,15 TL

Motorin: 73,41 TL

LPG: 30,94 TL

Büyükşehirlerde güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 62,00 TL

Motorin: 71,10 TL

LPG: 30,49 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 61,86 TL

Motorin: 70,96 TL

LPG: 29,89 TL

Ankara

Benzin: 62,97 TL

Motorin: 72,22 TL

LPG: 30,37 TL

İzmir

Benzin: 63,25 TL

Motorin: 72,50 TL

LPG: 30,29 TL

Artan akaryakıt fiyatları, ulaşım ve lojistik maliyetlerini yükseltirken vatandaşlar fiyatların daha da artmasından endişe ediyor. Uzmanlar, küresel piyasalardaki belirsizliğin sürmesi halinde akaryakıt fiyatlarında dalgalanmanın devam edebileceğine dikkat çekiyor.

Kaynak : PERRE