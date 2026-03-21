Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Trabzon'da bayram tebriği içeren ve Ekrem İmamoğlu'nun yer aldığı brandaların toplatılmasına ilişkin açıklamada bulundu. Milletvekili Tanal, söz konusu uygulamanın kabul edilemez olduğunu belirterek, 'Trabzon'da bayram tebriği içeren, Ekrem İmamoğlu görselli brandaların toplatılması kabul edilemez' dedi.

Bayram mesajına yönelik müdahaleyi eleştiren Milletvekili Tanal, 'Bayram mesajından bile rahatsız olan bir anlayış, demokrasiden söz edemez' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin hiçbir kesimin tekelinde olmadığını vurgulayan Milletvekili Tanal, 'Bu ülke kimsenin tekelinde değildir. Ne bayramı kutlamak suçtur, ne de bir siyasetçiyi görmek' dedi.

Uygulamaya ilişkin soru yönelten Milletvekili Tanal, 'Açıkça soruyorum: Bir bayram tebriğinden neden korkuyorsunuz?' diye konuştu.

Kararın hukuki değil siyasi olduğunu savunan Milletvekili Tanal, 'Bu karar hukuki değil, siyasidir. Bu uygulama açık bir baskıdır. Milletin iradesine, bayramın ruhuna ve demokrasiye saygı gösterin' çağrısında bulundu.

