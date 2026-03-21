Adıyaman Uluslararası Öğrenci Derneği (ADUDER) Başkanı Mehmet Nurullah Çil, Ramazan Bayramı dolayısıyla Adıyaman Üniversitesi'nde eğitim gören uluslararası öğrencilerle birlikte bayram namazını eda etti.

Bayramın manevi atmosferini öğrencilerle paylaşan Başkan Çil, namazın ardından Adıyaman protokolüyle bayramlaşma programına katıldı. Çil, Adıyaman Valisi ve milletvekilleriyle bir araya gelerek bayramlarını tebrik etti.

Farklı ülkelerden gelen öğrencilerle bayram coşkusunu birlikte yaşayan ADUDER'in, bu tür etkinliklerle öğrenciler arasındaki dayanışmayı güçlendirmeyi ve kültürel kaynaşmayı artırmayı amaçladığı belirtildi.

Namaz çıkışı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Çil, 'Bayramlar; kardeşliğin, paylaşmanın ve birlik ruhunun en güzel şekilde yaşandığı özel günlerdir. Uluslararası öğrencilerimizle birlikte bu anlamlı günü idrak etmekten büyük mutluluk duyuyoruz' dedi.

Kaynak : PERRE