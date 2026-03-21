Adıyaman'da İndere ve Örenli TOKİ Konutları'nda yaşanan sorunlar büyüyor. Son yağışların ardından çok sayıda daireyi su bastı. Evlerin içerisine dolan yağmur suları nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Konutlarını yeni teslim alan hak sahipleri, yaşanan duruma tepki göstererek her geçen gün yeni bir sorunla karşılaştıklarını ifade etti. Daha önce sayaç hırsızlıkları ve güvenlik eksikliği yaşandığını belirten site sakinleri, şimdi de yağmur sularının evleri kullanılamaz hale getirdiğini dile getirdi.

Vatandaşlar, 'Her gün yeni bir sorun çıkıyor. Önce güvenlik yoktu, şimdi evlerimizi su basıyor. Bu şartlarda burada yaşamak mümkün değil' ifadeleriyle tepkilerini dile getirdi.

Site sakinleri, aidat toplanmasına rağmen gerekli önlemlerin alınmadığını savunarak kalıcı güvenlik ve altyapı çalışmalarının bir an önce yapılmasını istedi.

TOKİ konutlarında teslim sonrası denetim ve bakım süreçlerine ilişkin eksiklikleri dile getiren vatandaşlar, yetkililerden acil çözüm beklediğini ifade etti.

