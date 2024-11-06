TREDER, Hatay’daki İskenderun Nuri Uysen Ortaokulu ve Belen Sultan II. Abdülhamid Han Ortaokulu ile Malatya’daki Doğanşehir Fen Lisesi'nde kurduğu Robotik Kodlama sınıflarının ardından, Adıyaman Şehit Mehmet Kılınç İlköğretim Okulu’nda Akıl ve Zeka Oyunları sınıfı açtı.

"Açılış Töreni Gerçekleştirildi"

6 Kasım Çarşamba günü yapılan açılış törenine, TREDER Başkanı Yalçın Şentürk, Genel Sekreter Göktan Güçlü, Adıyaman İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Yetiş, Okul Müdürü Murat Öztürk, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. TREDER Başkanı Yalçın Şentürk törende yaptığı konuşmada, depremden en çok etkilenen Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman’da çocuklara destek vermeye devam ettiklerini vurguladı. Şentürk, “Deprem bölgelerinde hayatın yeniden olağan akışına geçmesi, çocuklarımız ve gençlerimizle mümkün olacak. Akıl ve Zeka oyunları sınıfı, çocuklarımızın eğitimine ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak,” dedi.

"Eğitim ve Sosyal Gelişim İçin Önemli Katkı"

Şehit Mehmet Kılınç İlköğretim Okulu Müdürü Murat Öztürk ise “Deprem bölgesinde temel ihtiyaçlar bir şekilde karşılanıyor, ancak çocukların sosyal ve kültürel becerilerini geliştirecek bu tür faaliyetlere de ihtiyaç var. Akıl ve Zeka sınıfımız, öğrencilerimizin en çok vakit geçirmek istediği alanlardan biri haline geldi. Destek veren herkese teşekkür ediyorum,” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA