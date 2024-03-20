"Yine algı peşindeler ama ben deprem konutu hakkımdan vazgeçiyorum, o evi Adıyamanlı bir hemşerime verin"

Bugün yapılan TOKİ kurasında kendisinin de adı listede çıkan CHP Adıyaman Milletvekili ve Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Tutdere,"Bu memlekette depremde birinci derece yakınlarını kaybedenler var ailesinden onlarca şehit verenler var ev kuralarını çekerken önceliği onlara verin. Ben hakkımdan vazgeçiyorum." dedi.

Seçim Koordinasyon Merkezinde hemşehrileriyle bir araya gelen Tutdere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın Adıyaman’da katıldığı TOKİ kura çekimlerini seçim öncesinde yapılan bir algı operasyonu olarak değerlendirdi.

"Seçim öncesi Adıyamanlının oyunu alırız diye kura çektiler"

Konutlar teslim edilecek hale gelmemesine rağmen kura çekimi yapıldığının altını çizen Tutdere, “Bugün ilginç bir olay yaşandı: Sayın Bakan Vedat Işıkhan deprem konutlarının kurası için Adıyaman'a geldi. Kuraları biz de takip ettik. Vatandaş adına sorduk; gerçekten 5 bin konut var mı, bu konutlar gerçekten hazır mı, vatandaş gidip evine oturabilecek mi? aldığımız cevap, hiçbir evin daha tamamlanmadığı hiçbir evin çevre düzenlemesi yapılmadığı, evlerin oturmaya hazır olmadığı şeklinde. Birçok eksiği var ama ne için yapmışlar bunu; seçim öncesi bir kura çekilişi yapalım da belki bu Adıyamanlının oyunu alırız diye. Artık Adıyamanlı bu oyunları yutmaz, bu oyuna gelmez gelmez.” diye konuştu.

"Hakkımdan vazgeçtim, o evi ihtiyaç sahibi bir hemşehrime verin"

Kura çekiminde kendisine de ev hakkı çıktığını, ancak depremde birinci derecede yakınlarını kaybetmiş olanlar için hakkından vazgeçtiğini açıklayan Tutdere, şunları söyledi:

"Yine bugünkü kurayla ilgili ilginç bir şey yaşanmış; kurada milletvekilinize, başkan adayınıza da ev çıkmış, Abdurrahman Tutdere'ye ev çıkmış. İlkin inanmadım sonra sordum gerçekmiş, belli ki burada yine bir algı peşindeler ama ben burada bütün halkın huzurunda söylüyorum; bu memlekette depremde birinci derece yakınlarını kaybedenler var, ailesinden onlarca şehit verenler var, ev kuralarını çekerken önceliği onlara verin! Ben Abdurrahman Tutdere olarak eğer o kura gerçekten doğru yapılmışsa bana çıkmışsa dâhî o evi iade ediyorum, hakkımdan vazgeçiyorum. Bir garibana verin, bir Adıyamanlı hemşehrime o evi verin. Buradan ilgili kuruma çağrı yapıyorum; o evi depremde yakınlarını kaybetmiş ihtiyaç sahibi bir ailemize verin, helal hoş olsun ben vazgeçtim."



Kaynak : PHA