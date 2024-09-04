Bu ziyaretin amacı, tohumculuk sektörünün mevcut sorunları hakkında bilgi alışverişinde bulunmak ve çözüm önerileri geliştirmek olarak belirlendi.

Ziyaret sırasında, üretim tesislerinde incelemelerde bulunan Daire Başkanı Sezgin Karadeniz’e, Tohumculuk Sertifikasyon ve Test Merkezi Müdürü Mehmet Siner, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Şube Müdürü Erdal Yılmaz ve ilgili konu uzmanları eşlik etti.

Ziyaret kapsamında, üreticilerin karşılaştığı zorluklar ve sektördeki gelişim fırsatları hakkında detaylı bilgi toplandı. Ayrıca, tohumculuk alanında kalite standartlarının artırılması ve üretim süreçlerinin iyileştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak : PHA