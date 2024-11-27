"AKP Döneminde Yıkım ve Felaket İstikrarla Devam Ediyor"

Erkan Baş, AKP iktidarının 21 yıllık yönetim anlayışını değerlendirerek, "Bu iktidar, sömürüyü katmerleyen, yoksulu daha da ezen bir düzeni savunuyor. Ülkede yıkım ve felaket dışında istikrarla devam eden başka bir şey yok" ifadelerini kullandı. Baş, AKP'nin koalisyon söylemlerini eleştirerek, "Bu iktidar zaten bir sermaye grupları koalisyonudur, halk düşmanlarının ve çetelerin koalisyonudur" dedi.

Kreş Tartışmalarına Sert Tepki: "Kadınları Eve Hapsetmeye Çalışıyorlar"

Son dönemde belediyelere kreşlerin kapatılmasına ilişkin gönderilen yazıya da değinen Erkan Baş, iktidarın bu adımını "kadınları eve hapsetme ve sosyal hayattan dışlama çabası" olarak değerlendirdi. Baş, şunları söyledi:

"Kadını mümkün olduğunca hayatın dışına itmeye çalışan, kadına köle muamelesi yapmaya çalışan bu iktidar, şimdi de belediyelerin kreşlerini hedef alıyor. Kreşleri kapatmayı bir kenara bırakın, onların kapısına bile dokunamayacaklar, dokundurtmayacağız. Belediyelerin kreşlerini kapatmak, tarikatları savunmak ve özel okul patronlarını zengin etmek anlamına gelir."

Baş, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin özel anaokulu sahiplerine "Merak etmeyin, belediyelerin kreşlerini kapatacağız" şeklinde taahhütlerde bulunduğunu öne sürerek, bu tutumu "AKP pratiği" olarak nitelendirdi.

"Saray'ın Ejder Meyveli Bütçesi Büyürken Halkın Ekmeği Küçülüyor"

Asgari ücret görüşmelerine de değinen Baş, AKP hükümetinin ekonomi politikalarını eleştirerek, "Memlekette gerçekten ihtiyacı olanların bütçesi kısılırken, Saray'ın ejder meyveli bütçesi büyüyor" dedi. Baş, asgari ücret tartışmalarını şu sözlerle değerlendirdi:

"Saray’ın ejder meyveli bütçesi büyüdükçe bizim boğazımızdan girecek ekmek azalıyor. Yıllardır aynı yalanı söylüyorlar; 'Enflasyon artar, kriz derinleşir' diyerek zam yapmaktan kaçınıyorlar. Peki, temmuz ayında asgari ücrete zam yapmadılar; kriz çözüldü mü? Hayır. Emekçiler krizin bütün faturasını en ağır şekilde yaşamaya devam ediyor."

"Muhtarlar Kullanılıp Unutuldu"

Baş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni de eleştirerek, "Bu sistem değişmeden önce Cumhurbaşkanı her hafta muhtarlarla bir araya geliyordu. Şimdi muhtarları kimse sormuyor. Bu, AKP'nin yönetim anlayışının özeti: Kullanılabildiği sürece yanına al, işin bittiğinde unut" dedi.

Kadınlara Teşekkür: "25 Kasım'da Bizi Umutlandırdılar"

Baş, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde İstanbul’da yaşananları eleştirerek, kadınların sesini kısmak için yolların kapatıldığını söyledi. Ancak tüm baskılara rağmen kadınların dayanışmasından umutlandığını belirterek, "Kadınlar, bu baskıya karşı yan yana gelerek bize bu iktidardan kurtulacağımız konusunda yeniden inanç verdi" ifadelerini kullandı.

"1 Aralık’ta Sahada Olacağız"

Erkan Baş, TİP'in önümüzdeki süreçte sahadaki çalışmalarını artıracağını belirterek, 1 Aralık’ta tüm il ve ilçe örgütlerini hareketliliğe davet etti. Baş, "Hayatın her alanında, işçi arkadaşlarımızla, partili veya partisiz tüm emekçilerle buluşacağız. Siyasi görüşü ne olursa olsun tüm yurttaşlarımızı yan yana gelmeye çağırıyoruz" dedi.

"Türkiye'nin Kaderini Değiştirecek Adımlar Atılmalı"

Baş, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’nun (KESK) düzenleyeceği "Geçinemiyoruz" mitingine de katılım çağrısı yaparak, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal sorunlarına karşı dayanışmanın önemine dikkat çekti.

TİP lideri, sözlerini, "Bu düzeni değiştirecek ilk adımları hep birlikte atacağız. İktidarın halkın emeğini sömürmesine ve sosyal adaleti yok etmesine izin vermeyeceğiz" ifadeleriyle tamamladı.

Kaynak : PHA