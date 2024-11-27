“Milli Görüş Emanetini Gelecek Nesillere Taşıyacağız”

Genel Başkan Mahmut Arıkan, Erbakan Hoca’nın bıraktığı mirası yeni nesillere aktarma sorumluluğunu taşıdıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

“Erbakan Hocamız, 1969 yılında bu hikayeyi yazmaya başladığında çok gençti. ‘Bir baharla çiçek gelmez’ dediler. Ama o, ‘Her bahar bir çiçekle gelir’ dedi ve bizlere milli görüşü emanet bıraktı. Bu emaneti gelecek 50 yıllara taşıyabilmek için geçtiğimiz pazar günü önemli bir karar aldık. Bu kararın arkasında sonuna kadar durmak için birbirimize söz verdik.”

“Milli Görüşe Çok Acil İhtiyaç Var”

Türkiye’nin ve dünyanın içinde bulunduğu durumun, milli görüş ilkelerine duyulan ihtiyacı daha da artırdığını belirten Arıkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’nin durumu ortada. Dünyanın durumu ortada. Milli görüşe çok acil ihtiyaç var. Milli görüş prensiplerinin hakim olması için hızla çalışmalı ve iktidara gelmeliyiz. Aksi takdirde, Erbakan Hocamızın dediği gibi, ‘Toprağın ayağımızın altından kaydığını net bir şekilde görüyoruz.’”

“İsrail Bu Kadar Pervasız Olamazdı”

Gazze’de yaşanan katliama dikkat çeken Arıkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Saadet Partisi’nin daha güçlü temsil edilmesi gerektiğini vurguladı:

“Gazze’de katliam 450 günü buldu. Dün akşam Lübnan ile ateşkesten bahsediliyor ama Gazze’deki gelişmelere dair bir ses yok. Eğer bugün Meclis’te 9 değil, 99 milletvekiliyle temsil ediliyor olsaydık, İsrail bu kadar pervasız olamazdı. Büyük Orta Doğu Projesi planı işlemeye devam ediyor ve bunu bozabilecek tek güç milli görüş zihniyetidir.”

“Kavga Siyaseti Yapmayacağız”

Arıkan, önümüzdeki günlerde tüm teşkilatlarla sahaya ineceklerini belirtti. Siyaset anlayışlarını “ikna siyaseti” olarak tanımlayan Arıkan, şunları söyledi:

“Kavga siyaseti yapmayacağız. Bizim işimiz iddialaşmak değil, insanları ikna etmek. İnsanlarımızın yüreğine dokunma gayreti içerisinde olacağız. Türkiye’nin en büyük partisi şu an kararsızlar partisi. Bu insanlara geçmişteki başarılarımızı anlatarak oy isteyebilecek tek parti biziz. Saadet Partisi, hayal gibi görünen projeleri hayata geçirmiş bir partidir. Yeni seçimlerde partimizi çok daha güçlü temsil edeceğiz.”

“Mağdurların Çözüm Adresi Saadet Partisi”

Saadet Partisi’nin yeni dönemde sahaya daha yakın olacağını ifade eden Arıkan, halkın yanında olacaklarını belirtti:

“Ankara’da ya da il binalarımızda oturarak siyaset yapma dönemi bitiyor. Çarşıda, pazarda, tarlada, fabrikalarda, emeklilerimizin yanında olacağız. Türkiye, mağdurlar cenneti haline geldi. Nerede bir mağdur varsa çözümün adresi Saadet Partisi olacaktır.”

“Siyasetin Sahada Yapılacağı Bir Dönem Başlıyor”

Mahmut Arıkan, konuşmasını, Saadet Partisi’nin yeni dönemde halkın her kesimine dokunacak bir siyaset anlayışı benimseyeceğini belirterek tamamladı. Arıkan, yapılacak ilk seçimlerde Saadet Partisi’ni iktidara taşıma hedefiyle hareket edeceklerini vurguladı.

Kaynak : PHA