“Siyasi Fırsatçılık Adına Çocukların Arkasına Saklanıyorlar”

Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı’nın belediyelere gönderdiği yazının, CHP tarafından yanlış anlaşıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Milli Eğitim Bakanlığı, belediyelere münhasıran kendi uhdesinde olan anaokulu hizmetinin kreşlerde verilemeyeceğini hatırlatan bir yazı gönderiyor. Bu kanuni bir zorunluluktur ve geçmişte CHP’nin Anayasa Mahkemesi’ne götürerek iptal ettirdiği bir düzenlemeden kaynaklanmaktadır. CHP, bizzat sebep olduğu bir konuda yine istismar siyasetine sarılıyor.

Bakanlıktan gelen yazıyı okumamışlar, ama üzerine ‘Engelleniyoruz’ naraları atmada pek mahirler. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Kreş açmanın, anaokulu açmanın kuralı bellidir. Kimse ‘Kuralları takmam’ diyemez. Siyasi fırsatçılık adına çocukların ve ailelerin arkasına saklanacak kadar çaresizler.”

Disiplinsizlik Tartışması: “Bu Nasıl Bir Şuursuzluk?”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Harp Okulları mezuniyet töreninde yaşanan disiplin ihlalleriyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bu tür olayların Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) disiplin anlayışına zarar verebileceğine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Disiplin her yerde önemlidir, ama söz konusu Türk Silahlı Kuvvetleri olduğunda hayati bir öneme sahiptir. Daha dün, Pensilvanya’dan emir alan asker elbisesi giymiş hainlerin ülkeyi ne hale getirdiğini hep birlikte gördük. Disiplinsizlik yapan teğmenlerin ileride neler yapabileceklerini kim bilebilir? Kılıç şakırtıları arasında disiplinsizlik yapanları kahramanlaştırmak, orduyu yıpratma çabasından başka bir şey değildir.”

Erdoğan, disiplinsizlikle suçlanan teğmenlerle ilgili muhalefetin tavrını eleştirerek, ordunun siyasete alet edilmesine karşı olduklarını vurguladı.

“TSK Milletindir, Siyasi Emellere Alet Edilemez”

CHP’nin orduyu siyasete bulaştırma geleneğinden vazgeçemediğini söyleyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“TSK, milletimizin göz bebeğidir. Bu ordu bir zümrenin değil, milletin ordusudur. CHP zihniyeti, onca çabasına rağmen ordumuzun ruh kökünü koparmayı başaramamıştır. Ordumuz, vesayet heveslerinden ve FETÖ’cü hainlerden temizlendikçe vatan savunmasını daha etkin şekilde yapmaktadır. Milletimizin ordusunu siyasi hesaplara alet etmeye çalışanlara müsaade etmeyeceğiz.”

“CHP'nin Yalan ve İftira Alışkanlığı”

Erdoğan, CHP Genel Başkanı ve belediye başkanlarının kreş meselesiyle ilgili ifadelerini eleştirerek, cehaletle ukalalığın bir araya geldiğinde ortaya çekilmez bir tablo çıktığını söyledi. CHP’li isimlerin kreş ve anaokulu arasındaki farkı bilmediğini savunan Erdoğan, şunları kaydetti:

“Bir ana muhalefet lideri düşünün ki kreşle anaokulu arasındaki farkı dahi bilmiyor. Bu cehalet yetmezmiş gibi yalan ve iftirayla meseleyi çarpıtıyorlar. Kreş hizmeti için gereken standartlar nettir ve herkesin bu kurallara uyması gerekir. CHP, kendi başarısızlıklarını örtmek için yalan siyasetine başvurmayı alışkanlık haline getirmiştir.”

“Türkiye, Vesayet ve Darbe Heveslerini Geride Bıraktı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte Türkiye’nin darbeler ve vesayet rejimleriyle ağır bedeller ödediğini belirtti. Erdoğan, siyaset virüsünün ordunun yapısını nasıl zayıflattığını tarihten örneklerle anlatarak, “Ordumuzu nizamsızlık ve disiplinsizlik tehditleriyle karşı karşıya bırakmaya izin vermeyeceğiz” dedi.

“AK Parti, Türkiye Yüzyılı İçin Kararlılıkla Çalışacak”

Erdoğan, konuşmasını Cumhur İttifakı’nın demokrasi ve millet iradesine olan bağlılığını vurgulayarak tamamladı:

“AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak darbecilere, vesayetçilere ve şakşakçılarına rağmen demokrasiyi, hukuku ve milletimizin haklarını savunmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı hedefimizden sapmadan, küresel ve bölgesel gelişmeleri lehimize çevirerek yolumuza devam edeceğiz.”

Kaynak : PHA