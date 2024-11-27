"Yolsuzlukların Hesabı Hukuk Önünde Sorulacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li belediyelerdeki yolsuzluk iddialarını hedef alarak, şu ifadeleri kullandı:

“Konserler üzerinden ortaya saçılan yolsuzluklar buzdağının sadece görünen kısmıdır. Suyun altında çok daha büyük yolsuzluk ve usulsüzlükler vardır. Halkçı belediyecilik sloganı altında nasıl bir soygun düzeni işletildiğini önümüzdeki dönemde hep birlikte göreceğiz. SSK'ya olan borçlarını ödemekten ‘para yok’ diyerek kaçanlar, yandaşlarını zengin etmeye gelince milyarları nasıl bulduklarını bu millet gayet iyi biliyor. Yolsuzluk yapanlar, hukuk önünde de bunun hesabını verecek.”

Erdoğan, yerel yönetimlerdeki bu tür uygulamaların milletin iradesine zarar verdiğini belirterek, “Hiç kimsenin beytülmal üzerinde tasarruf hakkı yoktur. Yolsuzluk yapanlar adaletten kaçamayacak” dedi.

"Türkiye Bölgesel Gücünü Artırıyor"

Erdoğan, dış politikada Türkiye’nin artan etkisine de dikkat çekti. İsrail ile Lübnan arasında yürürlüğe giren ateşkesi olumlu bulduklarını ifade eden Erdoğan, Türkiye’nin Gazze’de kalıcı barışa katkı sunmaya hazır olduğunu belirtti:

“Bölge cayır cayır yanıyor. Türkiye olarak çatışmaları durdurmak, barış tesis etmek ve küresel siyasette etkinliğimizi artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Gazze’de yaşanan insanlık dramını sona erdirmek için her türlü desteği sunmaya hazırız.”

Erdoğan, Türkiye’nin küresel bir güç merkezi haline gelmesi için Cumhur İttifakı'nın omuz omuza verdiğini de vurguladı.

Kılıçdaroğlu’na Sert Eleştiri: “Siyaset Etiği ve Teamüllerinden Uzak”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sert eleştirilerde bulundu. Kılıçdaroğlu’nun mahkemede yaptığı açıklamaları ve muhalefet tarzını hedef alan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Bu zat, seçimlerde ve partisi içinde sürekli kaybettiği halde başarısızlığını sorgulamak yerine gündeme gelmek için bize sataşıyor. Kendi partisinde bile itibarı kalmamış bir siyasetçi, Türkiye’yi yönetmeye talip olamaz. Bizimle uğraşmak yerine yargıda hesabını versin.”

Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun FETÖ ile geçmişteki ilişkilerine de değinerek, “Bu millet, 15 Temmuz’da tankların arasından sıvışarak kaçanlara gereken cevabı verdi” dedi.

"CHP, Milli Bir Parti Olamadı"

CHP’nin siyasette milli bir duruş sergileyemediğini savunan Erdoğan, muhalefetin Türkiye’nin çıkarlarını savunmak yerine kendi iç çekişmeleriyle meşgul olduğunu dile getirdi. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“CHP, yıllardır Türkiye’nin milli menfaatlerine uygun bir politika üretememiştir. Ellerine fırsat geçtiğinde yolsuzlukların, hukuksuzlukların en büyüğünü yapmışlardır. Halkımız, bunlara oy verirken yaşadığı pişmanlığı sandıkta tekrar gösterecektir.”

Terörle Mücadelede Kararlılık Mesajı

Erdoğan, Türkiye’nin terörle mücadelede hiçbir taviz vermeyeceğini belirtti. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin çağrısını hatırlatarak, “Terör örgütünün siyasi uzantılarının Türkiye partisi olma yolunda somut bir irade göstermesi gerekiyor. Aksi halde hukuk önünde hesap vermeye devam edecekler” dedi.

"Türkiye Yüzyılı Hedeflerinden Sapmayacağız"

AK Parti’nin 22 yıllık iktidarında milletin sıkıntılarını çözmeye odaklandığını belirten Erdoğan, Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçireceklerini vurguladı:

“Biz, milletimizin sıkıntılarını birer birer çözerek Türkiye Yüzyılı hedefimizden sapmayacağız. Küresel ve bölgesel gelişmeleri lehimize çevirerek, yeniden umutları tazeleyecek ve iktidarımızı sürdüreceğiz.”

Kaynak : PHA