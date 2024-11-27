"Komisyonun Gündemi ve İşleyişi"

Bebek ölümleri ve özel sağlık kuruluşlarının işleyişini araştırmak amacıyla oluşturulan TBMM Araştırma Komisyonu, ilk toplantısını AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan başkanlığında gerçekleştirdi. Çalışma takvimi ve komisyona davet edilecek isimlerin belirlendiği toplantıda, sağlık sektöründeki ihmaller, özel hastanelerin denetimi ve alınması gereken önlemler masaya yatırıldı.

Komisyon Başkanı İshak Şan, komisyonun temel amacını şu sözlerle ifade etti:

"Bizim komisyon olarak amacımız, bu tür sorunların tekrar yaşanmaması için sistematik eksiklikleri belirlemek ve gerekli tedbirleri önererek kamuoyuna şeffaf bir rapor sunmaktır. Özel sağlık kuruluşlarının yalnızca yenidoğan değil, yaşlı, engelli ve çocuk servislerindeki uygulamaları da incelenecek."

"CHP’den Kritik Talepler"

CHP, komisyonun çalışmaları kapsamında üst düzey karar vericilerin de dinlenmesi gerektiğini belirterek, dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu, mevcut Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, eski Sağlık Bakanları Fahrettin Koca, Mehmet Müezzinoğlu ve Recep Akdağ’ın komisyona çağrılmasını önerdi. CHP İstanbul Milletvekili Kayıhan Pala, bu isimlerin komisyona çağrılmasının gerekliliğini şöyle açıkladı:

"Komisyonun yalnızca bireysel ihmalleri değil, sistematik eksiklikleri de ortaya koyması gerekiyor. Bu bağlamda dönemin karar vericilerinin dinlenmesi, sorunun kökenine inmek açısından önemlidir."

Pala ayrıca, dönemin karar alma süreçlerinde yer alan diğer yetkililerin de dinlenmesi gerektiğini vurguladı ve 55 kişilik bir liste sunduklarını belirtti.

"Komisyon Başkanı’nın Tarafsızlığı Tartışmaya Açıldı"

CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Komisyon Başkanı İshak Şan’ın Sağlık Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerindeki açıklamalarına atıfta bulunarak, başkanın tarafsız olamayacağını savundu. Özer, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Şan, Sağlık Bakanlığı’nın bebek ölümleri sürecindeki rolüne dair bütçe komisyonunda kusursuz olduğunu ifade etmiştir. Bu durum, komisyonun objektif bir şekilde çalışmasını engelleyebilir. Başkanın bu görevi tarafsız yürütebilmesi için söz konusu açıklamalarını gözden geçirmesi ve tarafsızlık konusunda kamuoyunu ikna etmesi gerekmektedir."

"CHP’nin Dinlenmesini Talep Ettiği İsimler"

Komisyona çağrılması talep edilen önemli isimler ve gerekçeleri şunlardır:

Ahmet Davutoğlu: Dönemin başbakanı olarak, ilk soruşturmayı başlattığını açıklamıştı.

Kemal Memişoğlu: Dönemin İstanbul İl Sağlık Müdürü ve mevcut Sağlık Bakanı.

Fahrettin Koca: Görev süresi boyunca olayla ilgili alınan kararların sorumlusu olarak dinlenmesi önerildi.

Mehmet Müezzinoğlu: Sağlık Bakanlığı geçmişi ve Özel Avcılar Hastanesi ortaklığı nedeniyle bilgisine başvurulması gerektiği ifade edildi.

Recep Akdağ: Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın mimarı olarak, sistemdeki eksikliklere dair bilgi verebileceği vurgulandı.

"Komisyonun Hedefleri"

Komisyonun temel amacı, bebek ölümleri ve özel sağlık kuruluşlarındaki uygulamalara ilişkin kapsamlı bir analiz yapmak. Özellikle şu sorulara yanıt aranacak:

Bebek ölümleriyle ilgili hangi ihmal ya da eksiklikler yaşandı?

Özel sağlık kuruluşlarının denetim süreçlerinde nasıl bir aksama söz konusu?

Gelecekte benzer olayların yaşanmaması için ne tür sistematik çözümler geliştirilebilir?

"İYİ Parti’den Denetim Eleştirisi"

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, denetim eksikliğine dikkat çekerek, hastane ziyaretlerinin habersiz yapılması gerektiğini söyledi. Sunat, "Türkiye’deki birçok kurumda denetim eksikliği ciddi bir sorun. Bu komisyonun da bu eksikliği gidermeye yönelik somut öneriler geliştirmesi gerekiyor" dedi.

"CHP’nin Eleştirileri ve Beklentileri"

CHP, Sağlık Bakanlığı’nın geçmişteki ihmalleri ve sistemin eksiklikleri konusunda daha şeffaf olunması gerektiğini savundu. Ayrıca komisyonun çalışmalarının hızla sonuçlanması ve kamuoyuna açık bir şekilde paylaşılması gerektiği vurgulandı. CHP Milletvekili Pala, "Biz kimseyi yargılamak için burada değiliz. Amacımız, halk sağlığı açısından kritik öneme sahip bu konunun aydınlatılmasıdır" ifadelerini kullandı.

Komisyon, önümüzdeki haftalarda belirlenen çalışma takvimine göre davet edilecek kişileri ve ziyaret edilecek sağlık kuruluşlarını açıklayacak. Kamuoyunun yakından takip ettiği bu süreçte, komisyonun tarafsızlığı ve ortaya çıkaracağı raporun kapsayıcılığı büyük önem taşıyor. CHP’nin dinlenmesini istediği isimlerin çağrılıp çağrılmayacağı ise merak konusu.

Kaynak : PHA