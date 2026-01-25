Dünyaca ünlü e-ticaret platformu TEMU, Türkiye'deki faaliyetlerine ilişkin dikkat çeken bir karar aldı. Şirket, yurt dışı satıcılar üzerinden yapılan alışverişleri durdurarak Türkiye pazarında yalnızca yerli satıcıların ürünlerini listelemeye başladı.

Edinilen bilgilere göre, 21 Ocak 2026 tarihinde Rekabet Kurumu ekipleri tarafından TEMU'nun Türkiye'deki ofisine denetim gerçekleştirildi. Denetim kapsamında bazı bilgisayarlara el konuldu. Söz konusu gelişmenin ardından platformun Türkiye'deki satış politikalarında önemli bir değişikliğe gittiği görüldü.

Alınan karar sonrası TEMU uygulamasına Türkiye'den giriş yapan kullanıcılar, yalnızca Türkiye'de faaliyet gösteren satıcıların ürünlerine erişebiliyor. Yurt dışı menşeli satıcılara ait ürünlerin ise Türk kullanıcılar için tamamen görünmez hale getirildiği öğrenildi.

Öte yandan yurt dışı alışverişe ilişkin düzenlemeler de gündemdeki yerini koruyor. 7 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile posta veya kargo yoluyla yapılan gümrüksüz alışverişlerde uygulanan 30 Euro'luk sınır kaldırılmış, yurt dışından vergi muafiyetli alışveriş imkânı sona erdirilmişti. Karar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, gelen tepkiler üzerine yeni bir düzenleme için 'akıllı limit' modeli üzerinde çalışıldığı ifade edilmişti.

Yaşanan gelişmelerin ardından TEMU'nun Türkiye pazarındaki yeni satış stratejisinin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.

