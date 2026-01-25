Hava sıcaklığının yurt genelinde artmaya devam etmesi, kuzey, batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Adıyaman genelinde 2 günlük hava sıcaklık değerleri şu şekilde;
25 Ocak Pazar Adıyaman Hava Durumu
Adıyaman Merkez: -1/ 7
Besni: -2/ 3 Derece
Çelikhan: -6/ 6
Gerger: -1/ 7 Derece
Gölbaşı: -2/ 7 Derece
Kahta: 1 / 7 Derece
Samsat: -1/ 6 Derece
Sincik: -4 / 4 Derece
Tut: -2 / 6 Derece
26 Ocak Pazartesi Adıyaman Hava Durumu
Adıyaman Merkez: -2/ 11
Besni: 0/ 7 Derece
Çelikhan: -3 / 7
Gerger: 0/ 8 Derece
Gölbaşı: 0/ 7 Derece
Kahta : -1 / 3 Derece
Samsat: 0/ 10 Derece
Sincik: -1 / 5 Derece
Tut: 2 / 8 Derece
