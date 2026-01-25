Hava sıcaklığının yurt genelinde artmaya devam etmesi, kuzey, batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Adıyaman genelinde 2 günlük hava sıcaklık değerleri şu şekilde;

25 Ocak Pazar Adıyaman Hava Durumu

Adıyaman Merkez: -1/ 7

Besni: -2/ 3 Derece

Çelikhan: -6/ 6

Gerger: -1/ 7 Derece

Gölbaşı: -2/ 7 Derece

Kahta: 1 / 7 Derece

Samsat: -1/ 6 Derece

Sincik: -4 / 4 Derece

Tut: -2 / 6 Derece

 

26 Ocak Pazartesi Adıyaman Hava Durumu

Adıyaman Merkez: -2/ 11

Besni: 0/ 7 Derece

Çelikhan: -3 / 7

Gerger: 0/ 8 Derece

Gölbaşı: 0/ 7 Derece

Kahta : -1 / 3 Derece

Samsat: 0/ 10 Derece

Sincik: -1 / 5 Derece

Tut: 2 / 8 Derece

Kaynak : PERRE

Kaynak: RSS