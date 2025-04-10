1994 yılında İstanbul Tuzla’da kurulan Teksan, enerji sektöründe mühendislik ve teknoloji alanında öncü bir marka olarak faaliyet göstermektedir. Dizel jeneratör üretimiyle başlayan yolculuğunu, yenilikçi ve sürdürülebilir enerji çözümleriyle genişleterek sektördeki lider konumunu pekiştirmiştir. Bugün, doğalgazlı ve biyogazlı jeneratör setleri, kojenerasyon ve trijenerasyon sistemleri, mobil aydınlatma kuleleri, hibrit jeneratör setleri, mikrogrid sistemleri ve taşınabilir güç istasyonları gibi geniş bir ürün yelpazesiyle müşterilerine kesintisiz enerji sağlamaktadır.

Jeneratör teknolojilerindeki uzmanlığı ve yüksek kalite standartlarıyla dikkat çeken Teksan, enerji verimliliğini artıran çözümleriyle endüstriyel tesislerden hastanelere, veri merkezlerinden inşaat sahalarına kadar birçok alanda güvenilir bir iş ortağıdır.

Teksan ile Güçlü ve Verimli Enerji Çözümleri

Teksan, Kocaeli ve İstanbul’daki modern fabrikalarında yıllık 15 bin adet üretim kapasitesiyle dünya çapında hizmet vermektedir. 140’tan fazla ülkede faaliyet gösteren şirket, yüksek performanslı ürünleri ve 7/24 satış sonrası destek hizmetleriyle müşterilerinin enerji ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

● Dizel ve Doğalgazlı Jeneratörler: Yüksek verimlilik ve uzun ömürlü performans sunan jeneratör setleri.

● Kojenerasyon ve Trijenerasyon Sistemleri: Enerji tasarrufu sağlayan, çevre dostu çözümler.

● Mobil Aydınlatma Kuleleri: Taşınabilir ve pratik enerji kaynakları.

● Hibrit Jeneratör Setleri: Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla entegre çalışan sistemler.

● Mikrogrid ve Taşınabilir Güç İstasyonları: Şebeke bağımsız enerji çözümleri.

Ar-Ge ve Yenilikçilik ile Global Bir Marka

Teksan, inovatif Ar-Ge çalışmalarına yaptığı yatırımlarla sektördeki teknolojik gelişmelere öncülük etmektedir. Ürün gamını sürekli genişleterek enerji verimliliğini artıran çözümler sunan şirket, uluslararası projelerde tercih edilen bir marka haline gelmiştir.

Enerji kesintilerinin kritik olduğu alanlarda güvenilir çözümler sunan Teksan, Türkiye’nin ve dünyanın enerji ihtiyacını karşılamak için çalışmalarını sürdürmektedir. Daha fazla bilgi almak ve geniş ürün yelpazesini incelemek için Teksan resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Teksan ile kesintisiz enerjinin gücünü keşfedin!