Görüşme Öncesi Sıcak Karşılama

DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve heyete bugün katılan Ahmet Türk, saat 15.00’te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti. Bahçeli, heyeti makam odasının kapısında karşıladı ve tokalaşarak “Hoş geldiniz” dedi. Basının yoğun ilgi gösterdiği buluşma, tarihi bir ziyaret olarak nitelendirildi.

Görüşmeye MHP’li TBMM Başkanvekili Celal Adan da katıldı. Heyetin, ziyareti boyunca Bahçeli ile sıcak bir diyalog kurduğu ifade edildi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

Açıklama Yapılmadı, Poz Verildi

Görüşmenin ardından Bahçeli, DEM Parti heyetini kapıya kadar uğurladı. Kapıda kısa bir süre basına poz verildi ancak görüşme içeriğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Heyet, görüşme sonrası DEM Parti grubunun bulunduğu kata geçti.

Gazetecilerin ısrarlı sorularını yanıtsız bırakan DEM Partili yöneticiler, açıklama yapılmayacağını belirtti. Ancak heyetteki Sırrı Süreyya Önder, DEM Parti grubunda gazetecilere, görüşmenin “iyi geçtiğini” ifade etti.

Ahmet Türk’ten Bahçeli’ye Hediye

Ziyaretin dikkat çeken detaylarından biri, Ahmet Türk’ün Devlet Bahçeli’ye kehribar bir tespih hediye etmesi oldu. Bu jest, ziyaretin sıcak atmosferine dair önemli bir ipucu olarak değerlendirildi.

Siyasi Parti Turları Devam Ediyor

DEM Partili heyet, bugün saat 13.30’da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Heyet, 6 Ocak Pazartesi günü CHP ve AK Parti yöneticileriyle bir araya gelerek görüşmelerini sürdürecek.

DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk’ten oluşan heyetin ziyaret turları, İmralı’da yapılan görüşme sonrası gündeme oturmuştu. Heyetin, siyasi partilerin yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleriyle de temaslarına devam edeceği öğrenildi. Görüşmelerin ardından kapsamlı bir açıklama yapılması bekleniyor.

Kaynak : PHA