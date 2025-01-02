Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a yönelttiği sorularla, Adıyaman’daki Perre Antik Kenti’nin toprak altındaki varlıklarının gün yüzüne çıkarılması ve şehirde bir mozaik müzesi kurulmasına yönelik çalışmaların durumunu gündeme taşıdı.

“Adıyaman’a Mozaik Müzesi Kurulmalı”

Milletvekili Kurt, bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, Adıyaman’ın kültürel ve tarihi zenginliklerine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Perre Antik Kenti, Adıyaman’ın en önemli tarihi miraslarından biridir. Roma dönemine ait kaya mezarları, su kanalları ve tarihi yapılarıyla dikkat çeken bu antik kent, turizm ve kültürel değer açısından büyük potansiyele sahiptir. Ancak, 1980’lerde keşfedilen mozaikler korunma olanakları sağlanamadığı için yeniden toprak altına kapatılmıştır. Bu eserlerin gün yüzüne çıkarılması ve Adıyaman’a bir mozaik müzesi kurulması, şehrimize büyük bir katkı sağlayacaktır.”

Adıyaman’ın, mozaik sanatında önemli bir geçmişe sahip olduğunu belirten Kurt, ünlü mozaik sanatçısı Samosatalı Zosimos’un eserlerine atıfta bulunarak, bölgenin mozaik sanatının merkezi olabileceğini vurguladı.

Bakanlıktan Çalışmalar Hakkında Açıklama

Milletvekili Kurt’un çağrısına yanıt veren Kültür ve Turizm Bakanlığı, Perre Antik Kenti’nde devam eden çalışmalara ilişkin bilgi verdi:

“Adıyaman Perre Antik Kenti kazı çalışmaları, 2022 yılından bu yana Adıyaman Müzesi Müdürlüğü başkanlığında ve Adıyaman Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Kahraman Yağız’ın bilimsel sorumluluğunda sürdürülmektedir. 2025 yılında Geleceğe Miras Projesi kapsamına alınan Antik Kent’te, kazı çalışmaları tamamlandıktan sonra çevre düzenleme projeleri uygulanacaktır. Ayrıca ‘Adıyaman Müzesi Restorasyonu ve Teşhir Tanzimi’ projeleri tamamlanmış olup 2025-2026 yıllarında hayata geçirilmesi planlanmaktadır.”

Adıyaman’ın Turizm Potansiyeli İçin Kritik Adım

Milletvekili Kurt, Perre Antik Kenti ve Mozaik Müzesi projelerinin hayata geçirilmesinin, Adıyaman’ı ulusal ve uluslararası düzeyde bir cazibe merkezi haline getireceğine dikkat çekti:

“Bu projeler yalnızca kültürel mirasın korunmasını sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına da önemli katkılar sunacaktır. Adıyaman, mozaik ustalarının eserleriyle tanınan ve bu alanda tarih yazmış bir şehir. Mozaik müzesinin kurulması, bu zengin mirası hem ülkemize hem de dünyaya tanıtmak için büyük bir fırsat olacaktır.”

Perre Antik Kenti: Adıyaman’ın Kültürel Hazinesi

Perre Antik Kenti, Adıyaman’ın 5 kilometre kuzeybatısında yer alan, Roma dönemine ait kaya mezarları ve tarihi yapılarıyla öne çıkan önemli bir arkeolojik alan. Antik kent, bugüne kadar yapılan kazılarda elde edilen bulgularla Adıyaman’ın kültürel mirasına ışık tutuyor. Kurt, “Bu değerlerin korunması ve dünya kültür mirasına kazandırılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diyerek bu alandaki çabalarını sürdüreceğini ifade etti.

Adıyaman İçin Hedef: Tarih ve Kültürle Kalkınma

Adıyaman’ın turizm ve kültür alanındaki potansiyelini açığa çıkaracak olan bu projeler, hem tarihi mirasın korunmasını hem de bölge halkının ekonomik ve sosyal kalkınmasını hedefliyor. Perre Antik Kenti’nin gün yüzüne çıkarılması ve mozaik müzesinin kurulmasıyla Adıyaman, kültürel zenginliklerini dünya sahnesine taşımaya hazırlanıyor.

Kaynak : PHA