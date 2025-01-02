“Suriye ve Irak’ta Kararlı Operasyonlar”

Aktürk, terörle mücadele kapsamında Suriye’nin kuzeyinde 1.579, Irak’ın kuzeyinde ise 1.491 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 2024 yılı boyunca toplam 107 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu belirten Aktürk, şu ifadeleri kullandı:

“Son bir haftada 49 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Son terörist de etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız kesintisiz sürecektir. TSK, terör yuvalarını imha etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin bulunduğu mağaralar tespit edilmiştir.”

Sınır Güvenliği ve Yasa Dışı Geçişler

Tuğamiral Aktürk, 2024 yılı boyunca Türkiye sınırlarında alınan güvenlik tedbirlerinin başarıyla sürdüğünü vurguladı. Son bir haftada yasa dışı yollarla sınırdan geçmeye çalışan 109 kişi yakalanırken, 2.016 kişinin geçiş girişimi engellendi. Yıl boyunca yasa dışı geçiş yapmaya çalışan toplam 97.356 kişi engellenirken, 13.939 kişi gözaltına alındı.

“Terörle Mücadelede Az Laf, Çok İş”

Suriye’deki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Aktürk, terör örgütleriyle mücadelede Türkiye’nin kararlılığını bir kez daha vurguladı:

“DEAŞ ve PKK/PYD/YPG gibi terör örgütlerine karşı mücadelemiz kesintisiz devam ediyor. Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğü, Türkiye için öncelikli hedeflerden biridir. TSK, bölgede istikrarın sağlanması, Suriyelilerin güvenli dönüşü ve bölgenin terörden arındırılması için çalışmalarını sürdürmektedir.”

Aktürk, TSK’nın “az laf, çok iş” prensibiyle hareket ettiğini belirterek, Suriye Milli Ordusu ile iş birliği içinde bölgede güvenliği sağlamaya devam ettiklerini kaydetti.

2024’te Savunma Sanayiindeki Önemli Adımlar

Savunma sanayisinde kaydedilen gelişmeler hakkında bilgi veren Aktürk, şu projelerin hayata geçirildiğini açıkladı:

Milli Denizaltı (MİLDEN): İlk kaynak işlemi Gölcük Tersanesi’nde gerçekleştirildi.

TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi ve Milli Uçak Gemisi: İlk sac kesimleri İstanbul Tersanesi’nde yapılarak inşa süreci başlatıldı.

Yeni Nesil Silah Sistemleri: Fırtına Obüsü, NEFER Kuleli Zırhlı Muharebe Aracı ve MİLKED Elektronik Destek Sistemi’nin kabul süreçleri tamamlandı.

İsrail’e Tepki: “Uluslararası Toplum Sessizliği Bırakmalı”

Tuğamiral Aktürk, İsrail’in Filistin’deki politikalarına ilişkin de açıklamalarda bulundu:

“Gazze’de soykırım, Batı Şeria’da ilhak girişimleri, Mescid-i Aksa’ya yönelik kışkırtıcı eylemler uluslararası toplum tarafından sessizlikle karşılanmaktadır. Yeni yılda Filistin halkının insanca yaşama hakkının sağlanması için uluslararası toplumun üzerlerine düşeni yapmasını bekliyoruz.”

Sonuç: Kararlılık ve Gelecek Hedefleri

Milli Savunma Bakanlığı’nın 2024 yılı faaliyet raporu, Türkiye’nin terörle mücadele, sınır güvenliği ve savunma sanayiindeki güçlü adımlarını ortaya koyuyor. Aktürk, “Son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz sürecek” mesajını yinelerken, uluslararası alanda da Türkiye’nin kararlılıkla hareket etmeye devam edeceğini vurguladı.

Kaynak : PHA